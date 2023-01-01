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中國買家抖音看日本房產 最重視這一點

聯合新聞網
在抖音搜尋「日本不動產」標籤，就能找到許多日本房屋資訊。（取材自抖音）
在抖音搜尋「日本不動產」標籤，就能找到許多日本房屋資訊。（取材自抖音）

近年來到日本購買房地產的中國民眾越來越多，甚至為了推銷房子，還有業者使用短片社群軟體「抖音」作為宣傳，盡可能地吸引買主上門。不過最終是否能夠順利成交，卻還是有其他複雜的因素考量。

根據日本媒體「週プレNEWS」報導，現在若是用抖音搜尋「#日本不動產」的標籤，就能找到許多介紹日本房子的短片。這些日本房地產的影片，大約是在半年前左右，開始密集在社群網站中出現，內容通常是行情在3000至5000萬日幣(約22.4至37.3萬美元)左右的房子，鎖定客層全是中國的民眾。

業者表示，由於近來日幣貶值，加上北京當局專制化、經濟停滯等原因，促使中產階級以上的中國民眾，對日本不動產抱持著高度興趣。特別是東京一些比較價格沒那麼昂貴的地方，都有很高的詢問度。

另外，雖然業者沒有向中國買主公開房子之前是否出過人命之類的狀況，但由於某些省份的民眾特別在意風水，通常都會問到很清楚，連方位、水電埋管等等細節都會再三確認。

然而，若不是已經住在日本的中國人，就沒辦法使用分期付款，必須一次就付清房子款項。但是中國又嚴格限制海外匯款，使得不少人雖然談妥簽約了，最後卻在付錢這一道關卡碰壁，最後只能草草告吹。實際上能夠完成交易的，僅有實際詢問人數的1％、2％左右而已。

日本 社群網站 房地產

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