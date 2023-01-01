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巴基斯坦拉合爾霾災 單車族發起不開車運動

綜合報導
巴基斯坦單車客發起行動，抗議嚴重霧霾。（Getty Images）
巴基斯坦單車客發起行動，抗議嚴重霧霾。（Getty Images）

巴基斯坦第二大城拉合爾霧霾令人窒息，單車客忍受著達到危險程度的空污、汽車駕駛的欺凌以及社會污名，用實際行動抗議嚴重霧霾，發起不開車運動，改採對環境友善的交通方式。

中央社引述法新社報導，每周約有100名成人和兒童在這個擁有逾1100萬人口的城巿幾個地標跳上單車，其中有些人戴著口罩或用圍巾包住口鼻。

於8月加入此一倡議的可汗（Afia Khan）說：「霧霾令我們非常擔憂，因為現在有那麼多車，而且人口也急遽增加。」

然而，鼓勵民眾接受環境友善交通方式是一項艱巨挑戰，這群人通常得靠警方護駕才能在沒有專用自行車道的拉合爾（Lahore）巿區維護自身安全。

「清潔巴基斯坦綠色巴基斯坦」（Clean Pakistan Green Pakistan）負責人蘇赫爾（Rana Sohail）表示，「冷酷無情的摩托車、摩托三輪車和汽車」沒有共享道路的觀念，單車客只能任憑他們擺布。

古瑞希（Humayun Qureshi）跟妻子和兩名女兒一起參加活動時說：「政府必須建置對單車更友善的基礎設施。」

在極度保守的巴基斯坦，民眾還普遍認為女性不宜從事運動，包括騎單車，因為會有遭到男性騷擾的風險。

和全家一起騎單車的學生賈瑪爾（Zarwa Jamal）說：「女性恐怕很難單獨騎單車，因為會遭到騷擾。可以跟一群人一起騎真的很棒，因為安全有保障。」

拉合爾一直是污染最嚴重的全球大城巿之一，包括工業污染物、季節性燃燒作物殘留物造成的霧霾、汽車廢氣，而這些因子碰到寒冷冬溫，更會合併成為有毒煙霧。

過去幾年霧霾日益嚴重，對健康造成可怕影響，這樣的認知讓民眾對當局施加壓力，要求採行措施因應相關問題。

單車客芮曼（Tanzeel ur Rehman）說：「距離真正喚起環保意識還很遠，但是希望我們可以慢慢達成。」

汽車 性騷擾 口罩

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