我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

遭綁架勒贖、性侵、被墮胎… 奈及利亞子宮悲歌

聯合新聞網轉角國際
匿名倖存者法蒂回憶五年前，武裝者入侵了她的家鄉Monguno。(路透)
匿名倖存者法蒂回憶五年前，武裝者入侵了她的家鄉Monguno。(路透)

「我不明白，為什麼連醫生都如此無情…」非洲人口第一大國奈及利亞綁票、暴力等違反人權事件頻傳，至今仍經常發生武裝分子洗劫村莊、綁架勒贖及性侵村民的案例。

路透調查報導，上萬名女性在過去十年來因被武裝組織綁票、遭受性侵而非自願懷孕，甚至在懷胎或生產過程中死亡。而許多從武裝團體中被軍方救出的婦女並未獲得重生，反而陷入下一個地獄般的輪迴。她們長年被監視或強制進行身體檢查，甚至被軍方為了要「除去聖戰組織後代」，強制以人工流產方式墮胎，這些女子在被綁票、被營救與被墮胎之間，被迫交出身體及子宮的使用權，尊嚴早已蕩然無存。

恐怖組織「博科聖地」2014年綁架200多名奈及利亞女學生。(路透)
恐怖組織「博科聖地」2014年綁架200多名奈及利亞女學生。(路透)

★騙吃藥打針 做人工流產  

根據路透調查報導，自2013年以來，奈及利亞軍方在該國東北部地區展開了一項祕密、非法的強制墮胎計畫，讓至少上萬名被武裝分子（如「博科聖地」（Boko Haram）等）性侵而懷孕的婦女及女童「被墮胎」。根據當事人的親身證詞，這些女性在遭到毆打、被槍枝逼迫或麻醉強制服從的狀態下強制墮胎，軍方甚至以對抗瘧疾等疾病為由，誘騙女性吃藥或打針。

強制墮胎的祕密計畫不僅有系統性的進行，且已經持續多年、包含多個軍事單位與民間醫院涉入協助手術進行。在民風保守的奈及利亞墮胎被視為違法，民眾普遍也無法接受——無論是在基督徒眾多的南部或是信奉伊斯蘭教的北部。例如在奈及利亞北方，任何參與墮胎者都可能被處以重罪，最高可被判處14年監禁；未經婦女同意而實施墮胎者甚至可能被判處無期徒刑。

200多名奈及利亞女學生2014年遭恐怖組織「博科聖地」綁架，事發500天仍未歸...
200多名奈及利亞女學生2014年遭恐怖組織「博科聖地」綁架，事發500天仍未歸來，示威人士2015年8月高舉被綁架女孩圖像的抗議。(路透)

這個人工流產的祕密計畫是在古德勒克．喬納森（Goodluck Jonathan）擔任總統期間開始實施的，相關計畫至少延續到2021年年底。而軍方啟動計畫是為了「減少聖戰組織（博科聖地）的血脈和後代」，以避免武裝分子後裔未來因其血緣、而拿起武器反抗政府。

奈及利亞政府與武裝組織「博科聖地」衝突已經持續超過13年。博科聖地為奈及利亞伊斯蘭教原教旨主義組織，為傳播伊斯蘭先知教導及實施聖戰。博科聖地反對西方教育及文化，更以無差別屠村、性暴力與綁架少女聞名。根據聯合國數據，截至2021年底，至少有35萬人在博科聖地相關衝突及暴力事件中喪命。

在綁架勒贖成為常態的奈及利亞，綁票可謂成為奈及利亞「新興產業」，2020年12月11日，奈國西北的卡齊納州一批「飛車土匪」趁夜包圍地方知名的男子寄宿學校「政府科學中學」。攻擊過程中，警察與保全部隊與土匪黨激烈槍戰，至少300多名學生被綁票、上百人下落不明。

2014年4月14日深夜，奈及利亞博爾諾州奇博克鎮（Chibok）的公立中學遭極端主義恐怖組織「博科聖地」成員闖入。綁匪假扮成警衛進入學校、強制女學生跟他們出校園，因此大量學生被卡車載走，高達276名預備參與考試的女學生被綁架。在隨後幾個月內，約有57名女生設法逃脫——部分人已重獲自由，也有人曾在國際人權會議上親述自己的遭遇，然而上百名女學生至今仍然下落不明。

國際特赦組織譴責，奈及利亞軍方在事件發生前四小時即接獲綁架警告，但卻沒有派出援兵保護學生。軍隊則以「軍隊要防衛的地方太多」為由回應，辯稱當天無法調動警力增援。博科聖地武裝組織在地方勢力龐大，根據統計，2016年後兩年之間即靠著綁票行動累積超過370萬美元的贖金。

東北部的城市、也是博科聖地的發源地邁杜古里（Maiduguri），就有高達1萬5...
東北部的城市、也是博科聖地的發源地邁杜古里（Maiduguri），就有高達1萬5000名女性疑似因接受手術而被「運送」的紀錄。(路透)

★不少未成年 最年輕13歲

根據受訪者及相關紀錄，路透表示自2013年以來，至少有1萬名婦女被迫人工流產，且真實數字可能遠遠超過估計。例如根據一組數據，東北部的城市、也是博科聖地的發源地邁杜古里（Maiduguri），就有高達1萬5000名女性疑似因接受手術而被「運送」的紀錄。

執行人工流產人員表示，此人工流產計畫內容十分完整，包含如何「祕密地」進行計畫、藥物傳送，以及埋葬屍體的地點等。民用醫院護理人員表示，手術命令直接來自於上層軍官。路透調查報導中受訪的當事者表示，許多人在未經同意之下被強制執行，甚至在無意間、或在被誘騙的狀態下被注射藥物、遭麻醉而被迫就範；紀錄顯示，許多受害者為未成年少女，最年輕者甚至年僅13歲。

內部人士表示，醫療資源分配不均，未必每位接受手術的女性都能獲得完善的醫療照護，甚至在軍營中手術的婦女更容易大出血、感染或導致嚴重併發症等等的後果。另外有些生病或身體虛弱的婦女被以「治病」或「恢復體力」為由，遭誘騙口服或注射藥物，然而實際上是為了使其流產；有些反抗者會被施暴、毆打或直接將流產藥物塞入體內。

一名匿名倖存者法蒂（Fati）回憶五年前，武裝者入侵了她的家鄉Monguno，法蒂被武裝分子控制期間，都困在茅草屋裡，還結過三次婚。

法蒂說，大約三年前的某一天，奈及利亞軍人來到這裡。她們被送往吉瓦軍營，她以為是軍醫的一位人士在她和其他五位女子的手臂上注射藥物。法蒂說。大約四個小時後，她的腹部感到劇烈的疼痛，接著下體開始出血，「我們六個人都痛苦地在地上扭動」。她說，自己曾夢想成為一名醫師幫助他人、救治生命，但現在「我不想再當醫生了，我對他們的看法變了，我不明白，為什麼連醫生都如此無情？」

現年20多歲的Bintu Ibrahim講述了自己被軍方營救後的故事。三年前，士兵把Bintu從可怕的武裝分子集結地帶走，她和其他女孩在沒有同意的情況下被注射兩次藥物，當鮮血流出他們的身體、強烈的疼痛感來襲時，她們都明白自己「被墮胎了」。她這樣形容當時目睹被注射藥物後死亡的女性遭遇，「她在草叢裡哭泣、尖叫、翻滾，最後她停止了，她的呼吸也停止了」、「他們（軍人）只是在地上挖了一個洞，然後把她埋了」、「她比我懷孕更久，至少有六、七個月」。

從綁票勒贖、性侵到人工流產中倖存的婦女表示，她們即使撐過了整個煎熬的過程，在回家或重返社會時還須面臨受到異樣眼光的痛苦。一名女子受訪表示，她回到家鄉時被自己的父親趕出家門，因為父親無法接受曾和博科聖地之人共處一室的人，她現在沒有其他選擇，只能求助收容所，暫時居住在此，也不知道自己的未來將會如何、是否能再抬頭做人。

奈及利亞軍人2015年從博科聖地救出的婦女和兒童。(路透)
奈及利亞軍人2015年從博科聖地救出的婦女和兒童。(路透)

●逼墮胎 醫護、士兵心中矛盾與拉扯

四位認同人工流產計畫的醫療工作者告訴路透，對這些女性實施人工流產有其意義、是為了「社會的整體利益」。他們表示，「很多女孩從懷孕開始就已經生病了，若在這種狀態下生產非常危險，甚至可能將危及她們的生命」；也有人表示，這些孩子若平安的降生，在人生中也會不斷被嘲笑、被指控是『恐怖分子』，「這些言語會對孩子產生負面影響，這一切都會反彈到孩子身上」。

然而，也有醫護人員、軍中人員後悔自己曾參與計畫。路透採訪了八名負責接送婦女前往墮胎的士兵及警衛人員，他們表示，不少婦女被營救後，第一件事情是被迫進行尿液檢測，或是寫下上次生理期的時間；明顯懷孕的婦女則是在救援行動中直接與其他獲救人士分開。士兵們形容，自己奉命在暗中密切跟蹤這些「身形上尚無法確認是否懷孕」的女姓，「我們一個一個數、一個一個紀錄；我們記下她們的身形狀態、評估她們是否受孕，並奉命將這些紀錄交給指揮官。」

也有士兵說，他們在軍中直接進入手術室工作、目睹墮胎的殘忍過程，甚至有軍人在手術後奉命埋葬喪命的婦女。一名穆斯林士兵無奈地表示，即使自己無法接受如此不人道的行為，也無法接受墮胎，但為了避免受罰，他們必須服從上層的命令．有時他們在順從與執行中感受到強烈的罪惡及無力感。「（墮胎）在我的宗教信仰中是不被允許的，我覺得自己非常糟糕，但它是一個命令，我無能為力。」

在路透調查報導發布後，引發全世界關注，四位國際法專家表示，儘管「國際刑事法院羅馬規約」（Rome Statute）並未將強迫墮胎具體地定為「刑事罪」，但它仍可能被解釋為酷刑或其他不人道行為。國際人權組織公開譴責，但奈及利亞軍方至今仍矢口否認。

奈及利亞官方則譴責該報導是「對奈及利亞人民和文化的侮辱」。奈及利亞資訊及文化部長萊．穆罕默德（Lai Mohammed）強調，「奈及利亞長期培養軍人在保護及尊重生命方面的知識和素養，因此，軍方不會進行非法墮胎這樣邪惡的行為」。領導鎮壓東北部反叛行動的少將Christopher Musa日前也回應：「我們每個人都尊重生命、尊重家庭、尊重婦女和兒童。我們尊重每一個活著的靈魂。」

但即便官方拒絕承認，調查結果卻是血淋淋地呈現受害者的無止境的煎熬和處境。若調查報導屬實，政府祕密強制執行的墮胎命令發生在墮胎被視為違法的奈及利亞，更顯諷刺。在奈及利亞的案例中，政府公權力可謂凌駕於法律和人民的信仰和自由之上，也將女性的生命、尊嚴和自主權作為政治仇恨下的犧牲品。

墮胎 手術 性侵

上一則

英王首次新年授勳名單出爐 皇后樂團吉他手封爵

下一則

北約秘書長：軍事支持烏克蘭 是和平的最快途徑

延伸閱讀

英安德魯王子涉性侵軍銜被拔 王后卡蜜拉接手

英安德魯王子涉性侵軍銜被拔 王后卡蜜拉接手
被迫替病人墮胎 護士告醫院

被迫替病人墮胎 護士告醫院
德州嚴格墮胎法 首宗訴訟遭駁回 提倡生殖權利者打勝仗

德州嚴格墮胎法 首宗訴訟遭駁回 提倡生殖權利者打勝仗
推翻富頓郡法官裁決 喬州最高院「恢復」懷孕6周禁墮胎

推翻富頓郡法官裁決 喬州最高院「恢復」懷孕6周禁墮胎

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

2022-12-24 07:16
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美