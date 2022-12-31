遭綁架勒贖、性侵、被墮胎… 奈及利亞子宮悲歌

匿名倖存者法蒂回憶五年前，武裝者入侵了她的家鄉Monguno。(路透)

「我不明白，為什麼連醫生都如此無情…」非洲人口第一大國奈及利亞綁票、暴力等違反人權事件頻傳，至今仍經常發生武裝分子洗劫村莊、綁架勒贖及性侵 村民的案例。

路透調查報導，上萬名女性在過去十年來因被武裝組織綁票、遭受性侵而非自願懷孕，甚至在懷胎或生產過程中死亡。而許多從武裝團體中被軍方救出的婦女並未獲得重生，反而陷入下一個地獄般的輪迴。她們長年被監視或強制進行身體檢查，甚至被軍方為了要「除去聖戰組織後代」，強制以人工流產方式墮胎 ，這些女子在被綁票、被營救與被墮胎之間，被迫交出身體及子宮的使用權，尊嚴早已蕩然無存。

恐怖組織「博科聖地」2014年綁架200多名奈及利亞女學生。(路透)

★騙吃藥打針 做人工流產

根據路透調查報導，自2013年以來，奈及利亞軍方在該國東北部地區展開了一項祕密、非法的強制墮胎計畫，讓至少上萬名被武裝分子（如「博科聖地」（Boko Haram）等）性侵而懷孕的婦女及女童「被墮胎」。根據當事人的親身證詞，這些女性在遭到毆打、被槍枝逼迫或麻醉強制服從的狀態下強制墮胎，軍方甚至以對抗瘧疾等疾病為由，誘騙女性吃藥或打針。

強制墮胎的祕密計畫不僅有系統性的進行，且已經持續多年、包含多個軍事單位與民間醫院涉入協助手術 進行。在民風保守的奈及利亞墮胎被視為違法，民眾普遍也無法接受——無論是在基督徒眾多的南部或是信奉伊斯蘭教的北部。例如在奈及利亞北方，任何參與墮胎者都可能被處以重罪，最高可被判處14年監禁；未經婦女同意而實施墮胎者甚至可能被判處無期徒刑。

200多名奈及利亞女學生2014年遭恐怖組織「博科聖地」綁架，事發500天仍未歸來，示威人士2015年8月高舉被綁架女孩圖像的抗議。(路透)

這個人工流產的祕密計畫是在古德勒克．喬納森（Goodluck Jonathan）擔任總統期間開始實施的，相關計畫至少延續到2021年年底。而軍方啟動計畫是為了「減少聖戰組織（博科聖地）的血脈和後代」，以避免武裝分子後裔未來因其血緣、而拿起武器反抗政府。

奈及利亞政府與武裝組織「博科聖地」衝突已經持續超過13年。博科聖地為奈及利亞伊斯蘭教原教旨主義組織，為傳播伊斯蘭先知教導及實施聖戰。博科聖地反對西方教育及文化，更以無差別屠村、性暴力與綁架少女聞名。根據聯合國數據，截至2021年底，至少有35萬人在博科聖地相關衝突及暴力事件中喪命。

在綁架勒贖成為常態的奈及利亞，綁票可謂成為奈及利亞「新興產業」，2020年12月11日，奈國西北的卡齊納州一批「飛車土匪」趁夜包圍地方知名的男子寄宿學校「政府科學中學」。攻擊過程中，警察與保全部隊與土匪黨激烈槍戰，至少300多名學生被綁票、上百人下落不明。

2014年4月14日深夜，奈及利亞博爾諾州奇博克鎮（Chibok）的公立中學遭極端主義恐怖組織「博科聖地」成員闖入。綁匪假扮成警衛進入學校、強制女學生跟他們出校園，因此大量學生被卡車載走，高達276名預備參與考試的女學生被綁架。在隨後幾個月內，約有57名女生設法逃脫——部分人已重獲自由，也有人曾在國際人權會議上親述自己的遭遇，然而上百名女學生至今仍然下落不明。

國際特赦組織譴責，奈及利亞軍方在事件發生前四小時即接獲綁架警告，但卻沒有派出援兵保護學生。軍隊則以「軍隊要防衛的地方太多」為由回應，辯稱當天無法調動警力增援。博科聖地武裝組織在地方勢力龐大，根據統計，2016年後兩年之間即靠著綁票行動累積超過370萬美元的贖金。

東北部的城市、也是博科聖地的發源地邁杜古里（Maiduguri），就有高達1萬5000名女性疑似因接受手術而被「運送」的紀錄。(路透)

★不少未成年 最年輕13歲

根據受訪者及相關紀錄，路透表示自2013年以來，至少有1萬名婦女被迫人工流產，且真實數字可能遠遠超過估計。例如根據一組數據，東北部的城市、也是博科聖地的發源地邁杜古里（Maiduguri），就有高達1萬5000名女性疑似因接受手術而被「運送」的紀錄。

執行人工流產人員表示，此人工流產計畫內容十分完整，包含如何「祕密地」進行計畫、藥物傳送，以及埋葬屍體的地點等。民用醫院護理人員表示，手術命令直接來自於上層軍官。路透調查報導中受訪的當事者表示，許多人在未經同意之下被強制執行，甚至在無意間、或在被誘騙的狀態下被注射藥物、遭麻醉而被迫就範；紀錄顯示，許多受害者為未成年少女，最年輕者甚至年僅13歲。

內部人士表示，醫療資源分配不均，未必每位接受手術的女性都能獲得完善的醫療照護，甚至在軍營中手術的婦女更容易大出血、感染或導致嚴重併發症等等的後果。另外有些生病或身體虛弱的婦女被以「治病」或「恢復體力」為由，遭誘騙口服或注射藥物，然而實際上是為了使其流產；有些反抗者會被施暴、毆打或直接將流產藥物塞入體內。

一名匿名倖存者法蒂（Fati）回憶五年前，武裝者入侵了她的家鄉Monguno，法蒂被武裝分子控制期間，都困在茅草屋裡，還結過三次婚。

法蒂說，大約三年前的某一天，奈及利亞軍人來到這裡。她們被送往吉瓦軍營，她以為是軍醫的一位人士在她和其他五位女子的手臂上注射藥物。法蒂說。大約四個小時後，她的腹部感到劇烈的疼痛，接著下體開始出血，「我們六個人都痛苦地在地上扭動」。她說，自己曾夢想成為一名醫師幫助他人、救治生命，但現在「我不想再當醫生了，我對他們的看法變了，我不明白，為什麼連醫生都如此無情？」

現年20多歲的Bintu Ibrahim講述了自己被軍方營救後的故事。三年前，士兵把Bintu從可怕的武裝分子集結地帶走，她和其他女孩在沒有同意的情況下被注射兩次藥物，當鮮血流出他們的身體、強烈的疼痛感來襲時，她們都明白自己「被墮胎了」。她這樣形容當時目睹被注射藥物後死亡的女性遭遇，「她在草叢裡哭泣、尖叫、翻滾，最後她停止了，她的呼吸也停止了」、「他們（軍人）只是在地上挖了一個洞，然後把她埋了」、「她比我懷孕更久，至少有六、七個月」。

從綁票勒贖、性侵到人工流產中倖存的婦女表示，她們即使撐過了整個煎熬的過程，在回家或重返社會時還須面臨受到異樣眼光的痛苦。一名女子受訪表示，她回到家鄉時被自己的父親趕出家門，因為父親無法接受曾和博科聖地之人共處一室的人，她現在沒有其他選擇，只能求助收容所，暫時居住在此，也不知道自己的未來將會如何、是否能再抬頭做人。

奈及利亞軍人2015年從博科聖地救出的婦女和兒童。(路透)

●逼墮胎 醫護、士兵心中矛盾與拉扯

四位認同人工流產計畫的醫療工作者告訴路透，對這些女性實施人工流產有其意義、是為了「社會的整體利益」。他們表示，「很多女孩從懷孕開始就已經生病了，若在這種狀態下生產非常危險，甚至可能將危及她們的生命」；也有人表示，這些孩子若平安的降生，在人生中也會不斷被嘲笑、被指控是『恐怖分子』，「這些言語會對孩子產生負面影響，這一切都會反彈到孩子身上」。

然而，也有醫護人員、軍中人員後悔自己曾參與計畫。路透採訪了八名負責接送婦女前往墮胎的士兵及警衛人員，他們表示，不少婦女被營救後，第一件事情是被迫進行尿液檢測，或是寫下上次生理期的時間；明顯懷孕的婦女則是在救援行動中直接與其他獲救人士分開。士兵們形容，自己奉命在暗中密切跟蹤這些「身形上尚無法確認是否懷孕」的女姓，「我們一個一個數、一個一個紀錄；我們記下她們的身形狀態、評估她們是否受孕，並奉命將這些紀錄交給指揮官。」

也有士兵說，他們在軍中直接進入手術室工作、目睹墮胎的殘忍過程，甚至有軍人在手術後奉命埋葬喪命的婦女。一名穆斯林士兵無奈地表示，即使自己無法接受如此不人道的行為，也無法接受墮胎，但為了避免受罰，他們必須服從上層的命令．有時他們在順從與執行中感受到強烈的罪惡及無力感。「（墮胎）在我的宗教信仰中是不被允許的，我覺得自己非常糟糕，但它是一個命令，我無能為力。」

在路透調查報導發布後，引發全世界關注，四位國際法專家表示，儘管「國際刑事法院羅馬規約」（Rome Statute）並未將強迫墮胎具體地定為「刑事罪」，但它仍可能被解釋為酷刑或其他不人道行為。國際人權組織公開譴責，但奈及利亞軍方至今仍矢口否認。

奈及利亞官方則譴責該報導是「對奈及利亞人民和文化的侮辱」。奈及利亞資訊及文化部長萊．穆罕默德（Lai Mohammed）強調，「奈及利亞長期培養軍人在保護及尊重生命方面的知識和素養，因此，軍方不會進行非法墮胎這樣邪惡的行為」。領導鎮壓東北部反叛行動的少將Christopher Musa日前也回應：「我們每個人都尊重生命、尊重家庭、尊重婦女和兒童。我們尊重每一個活著的靈魂。」

但即便官方拒絕承認，調查結果卻是血淋淋地呈現受害者的無止境的煎熬和處境。若調查報導屬實，政府祕密強制執行的墮胎命令發生在墮胎被視為違法的奈及利亞，更顯諷刺。在奈及利亞的案例中，政府公權力可謂凌駕於法律和人民的信仰和自由之上，也將女性的生命、尊嚴和自主權作為政治仇恨下的犧牲品。