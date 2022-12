代班雪地連線 愛荷華州體育主播搞笑暴紅

美國大部分地區受冰雪籠罩下,一段氣象連線意外帶來歡笑。愛荷華州一位體育主播在清晨雪地上播報,嘲諷風格讓新聞連線與眾不同。

中央社報導,在愛荷華州(Iowa)地方電視台KWWL服務20年的體育主播伍德利(Mark Woodley)日前清晨在12℉的大風雪中連線三個半小時,雖是臨時代班,但他獨特風格讓影片在網路瘋傳,受到美國有線電視新聞網(CNN)、紐約時報 等全國媒體報導。

他在推特 (Twitter)上分享一分半鐘的精華影片,兩天以來已有超過730萬的觀看次數。一開頭棚內主播問他,「你現在感覺如何?」伍德利的回答已經有點不耐煩。

穿著防寒大衣的他回答棚內主播:「再說一次,我感覺跟八分鐘前你問我同一個問題的時候一樣。」

他在連線裡面提到,因為冰雪籠罩,未來幾天的運動賽事都取消了,然後語帶嘲諷說:「這是最好的時機,指派一個體育記者,要他在平常起床時間前五小時上班,站在外面冰冷風雪中,呼籲大家不要這樣做。」

除了早起工作,伍德利也提到,平常習慣在晚間做節目,連線長度只有30分鐘,而且通常是在室內,如今站在戶外風雪中的他抱怨說「 這個節目時間太長了」。

他還對觀眾講:「不要轉台,再過幾個小時,你們會看到我越來越暴躁。」連線當中他還抱怨,另一個同事接到的指派工作比他好得多,至少是在室內有暖氣,故意說「在外面是不會有暖氣的」。

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg