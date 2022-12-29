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12歲輟學當學徒 27歲開餐廳 39歲灑鹽哥已擁22餐廳

綜合報導
人稱「灑鹽哥」的土耳其廚師Nusret Gökçe」（右）與阿根廷球星梅西的合照，事後不少人批評他硬闖球場找球星拍照。（取材自Instagram）
人稱「灑鹽哥」的土耳其廚師Nusret Gökçe」（右）與阿根廷球星梅西的合照，事後不少人批評他硬闖球場找球星拍照。（取材自Instagram）

人稱「灑鹽哥」（Salt Bae，又譯鹽寶貝）的土耳其廚師Nusret Gökçe捲入風波，他在世界盃上「闖球賽與梅西合照」的一幕引起公憤，國際足協（FIFA）更決定調查事件。這位廚師過去是12歲輟學的窮家子，憑努力從屠夫學徒再當上22間餐廳的老闆，他更經常與名人拉上關係，包括影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、退役球星大衛貝克漢（David Beckham）。

香港01報導，Nusret Gökçe過去曾向傳媒講述自己的故事，他1983年8月生於貧窮家庭，父親是礦工，由於父母未能負擔買新衣服的價錢，他經常會穿不合身的衣服上學，12歲那年為了家計輟學，成為屠夫學徒。

他指14歲時每天會工作超過13小時，為一位屠夫擔任助手，並開始希望自己開一家餐廳。20歲當兵後，他成功到銀行借款2500英鎊（約3013美元） ，前往阿根廷考察當地的肉類行業。

到了27歲時，他在土耳其一名商人的幫助下，在土耳其伊斯坦堡開設自己的餐廳，之後還開始在該國其他城市開設分店。

據報導，這位土耳其廚師更在2017年迎來人生另一轉捩點，他以獨特、浮誇的灑鹽手勢在網上暴紅，不但成為知名網紅，更有了「Salt Bae」的綽號。

目前「灑鹽哥」在全球多地已開設22間高級餐廳，包括2021年9月在倫敦開張的新店，但也因此引起風波，除餐廳內標價34美元一個甜品及135美元一個漢堡包，引起英國媒體注意外，這位網紅在TikTok發布越南公安部長蘇林與發言人蘇恩索光顧餐廳吃「金箔牛扒」的照片，令越南隨即出現「公職人員奢侈享用美食」的爭議。

早在這次的「與梅西合照」風波前，「灑鹽哥」也經常與各名人拍照「集郵」，這些對象包括影帝李奧納多狄卡皮歐、退役球星大衛貝克漢、美國歌手亞瑟小子（Usher）等。

梅西 越南 公安

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