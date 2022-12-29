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男友用200萬泰銖紙鈔訂製「銀翼畢業袍」 泰女閃爆全場

綜合報導
曼谷大學的一名畢業生竟然披上用大量1000元面值泰銖摺成的畢業袍裝飾，轟動全場。（取材自TikTok）
曼谷大學的一名畢業生竟然披上用大量1000元面值泰銖摺成的畢業袍裝飾，轟動全場。（取材自TikTok）

俗語說「財帛動人心」，泰國這名畢業生肯定是全場「最動人」。日前，泰國有大學應屆畢業生穿上「真金白銀」製成的「銀翼畢業袍」，包括翅膀、王冠、花環等等，全由1000元面額的泰銖紙鈔摺成，共使用了近200萬泰銖（約5.7萬美元）的鈔票。而這份極浮誇的驚喜畢業禮物，送的人就是她的男友。

香港01綜合泰國媒體報導，曼谷大學的畢業典禮出現超震撼一幕，一名畢業生竟然披上用大量1000元面值泰銖摺成的畢業袍裝飾，當中包括「天使翅膀」、王冠、花環等等，而這些裝飾全是由紙鈔製作。女子一出場即轟動全場，亦令她獲得「最受歡迎畢業生」、「曼谷大學最美」、「畢業生最想要的裙子」等等的「殊榮」。

從影片可見，該名女畢業生在紅毯上由親友幫忙組裝天使翅膀、王冠、花環，再展示身上與眾不同的「畢業袍」。「紙鈔翅膀」的外圍就被貼上一圈羽毛；女子頭上的王冠、胸前的花環全都是由鈔票摺成，還有鑲嵌「大型鈔票花」的鈔票肩帶拖曳在地上。

原來這是該名畢業生的男友找上業者重金訂製的畢業禮物，未計製作費，單單是鈔票就花費約200萬泰銖。負責製作的店家本來還不相信這筆訂單的真偽，直至真的收到女子男友的匯款，才將這件「銀翼畢業袍」製作完成。

事件引起網友熱烈討論，有人流露艷羨之情，「這就是我想穿的衣服」、「我也想這樣畢業」、「如果我有這麼多錢，第一年我就不工作了，會先去旅行」，但亦有人覺得不應在畢業典禮這種肅然的場合奇裝異服，「這是畢業禮還是時裝秀」、「好像不合適吧」。

泰國 天使 香港

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