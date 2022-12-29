我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

日媒實測：圍巾+羽絨衣+薄襯衫 保暖度陡升

綜合報導
有日媒實測正確穿圍巾和羽絨穿法，可讓全身更保暖；圖為日本東京澀。（新華社）
有日媒實測正確穿圍巾和羽絨穿法，可讓全身更保暖；圖為日本東京澀。（新華社）

近日天氣寒冷，相信大家都會想到人均一件的羽絨衣，及充滿冬日氣氛的圍巾。然而，圍巾的戴法多樣，不同的戴法保暖效果亦不同。加上，若用了不正確的穿法穿羽絨衣，更會事倍功半，到底怎樣穿才能把保暖的效果最大化？有日媒實測正確穿圍巾和羽絨衣穿法，可以令保暖度提升。

香港01報導，女人作為地球上最耐寒的動物之一，無論冬天還是夏天，總能看到她們露出一雙白滑的美腿，就算是嚴寒也無阻她們愛美的心。當你好奇到底是什麼神祕力量，令她們能進化成抵禦冷空氣的超級動物，其實不難發現她們都有一個共通點。

她們的上身都被禦寒衣物包得密實，除了基本的羽絨衣外，還必備一條圍巾！日本節目「この差って何ですか？」就為這兩種禦寒衣物進行了一項測試，發現穿得越多越厚，不代表越暖，更驚人的是原來一條圍巾便足以讓一個人全身保暖。

節目邀請了幾位女生在羽絨衣裡分別穿上薄襯衫及厚毛衣，並於室溫10℃的房間裡，逗留30分鐘，測試相關的體溫變化。30分鐘過後脫掉衣服，再以紅外線熱像儀量度表面體溫。結果顯示穿薄襯衫的結果，比穿厚毛衣的溫度要暖得多。而第二和第三位參加實驗的女生，結果亦相同，可見在羽絨衣穿薄衣服的保暖效果會更好。專家解釋指因為羽絨衣裡的羽毛會形成空氣層，能儲存自身體溫，因此比起厚衣，穿薄衣能令體溫傳導較好，令身體變得更暖。

香港 日本

上一則

日本：中航母遼寧艦在沖繩以東海域密集訓練艦載機起降

下一則

宣揚共產主義 印尼最高判15年監禁

延伸閱讀

山下智久爽快答應露臀有內幕 導演讚「大肌肌非特效」

山下智久爽快答應露臀有內幕 導演讚「大肌肌非特效」
日媒：日修訂安保文件當天 習近平下令模擬攻擊琉球群島

日媒：日修訂安保文件當天 習近平下令模擬攻擊琉球群島
日媒：強化合作「抗中」 美擬派官員長駐台灣政府部門

日媒：強化合作「抗中」 美擬派官員長駐台灣政府部門
緋聞成真？ 日媒瘋傳佐藤健閃婚綾瀨遙

緋聞成真？ 日媒瘋傳佐藤健閃婚綾瀨遙

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

2022-12-24 07:16
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18
凱特王妃在英國備受民眾喜愛，堪稱皇室目前人氣冠軍。（美聯社資料照片）

小叔的背叛...哈利梅根紀錄片 讓凱特王妃很傷心

2022-12-23 11:40
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統