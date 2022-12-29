日媒實測：圍巾+羽絨衣+薄襯衫 保暖度陡升

有日媒實測正確穿圍巾和羽絨穿法，可讓全身更保暖；圖為日本東京澀。（新華社）

近日天氣寒冷，相信大家都會想到人均一件的羽絨衣，及充滿冬日氣氛的圍巾。然而，圍巾的戴法多樣，不同的戴法保暖效果亦不同。加上，若用了不正確的穿法穿羽絨衣，更會事倍功半，到底怎樣穿才能把保暖的效果最大化？有日媒實測正確穿圍巾和羽絨衣穿法，可以令保暖度提升。

香港 01報導，女人作為地球上最耐寒的動物之一，無論冬天還是夏天，總能看到她們露出一雙白滑的美腿，就算是嚴寒也無阻她們愛美的心。當你好奇到底是什麼神祕力量，令她們能進化成抵禦冷空氣的超級動物，其實不難發現她們都有一個共通點。

她們的上身都被禦寒衣物包得密實，除了基本的羽絨衣外，還必備一條圍巾！日本 節目「この差って何ですか？」就為這兩種禦寒衣物進行了一項測試，發現穿得越多越厚，不代表越暖，更驚人的是原來一條圍巾便足以讓一個人全身保暖。

節目邀請了幾位女生在羽絨衣裡分別穿上薄襯衫及厚毛衣，並於室溫10℃的房間裡，逗留30分鐘，測試相關的體溫變化。30分鐘過後脫掉衣服，再以紅外線熱像儀量度表面體溫。結果顯示穿薄襯衫的結果，比穿厚毛衣的溫度要暖得多。而第二和第三位參加實驗的女生，結果亦相同，可見在羽絨衣穿薄衣服的保暖效果會更好。專家解釋指因為羽絨衣裡的羽毛會形成空氣層，能儲存自身體溫，因此比起厚衣，穿薄衣能令體溫傳導較好，令身體變得更暖。