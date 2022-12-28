男客禮物「同款買2份」 櫃姐揭祕：出軌人夫都這樣買

一名精品銷售員爆料，不少丈夫都喜歡買同款香水送妻子和小三。（取材自TikTok）

新年將近，不少人都出門採購親友禮物，一名精品銷售員日前分享影片爆料，其實有很多男人到櫃上都同時買老婆和小三的禮物，不僅省事，還能避免自己偷吃行跡敗露。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，一名精品銷售員香儂（Shannon）日前拍影片上傳至TikTok 分享自己觀察男顧客的購物習慣。香儂說自己大學期間都在香奈兒(CHANEL)專櫃打工當銷售員，雖然當時只有19歲，但她很快就發現不少男顧客都有相同的購物習慣。

香儂表示，因為香奈兒會留下顧客的購物紀錄藉此了解顧客的喜好，她發現不少男性會買兩瓶一樣的香水。她認為這些顧客應該是不想讓自己身上「聞起來有其他女人的味道」，所以乾脆送老婆什麼香水，就送外遇對象一樣的香水，而最受歡迎的就是香奈兒的Coco Mademoiselle。

這段影片吸引不少同樣在精品業擔任銷售員的網友留言，一名網友說自己在高級珠寶業工作多年，常常遇到男顧客買兩款一樣的首飾，聖誕節 後就會有很多小三拿來換成其他款式。一名擔任調酒師的網友則說，自己常看到男顧客周日帶妻子小孩去吃早午餐，後來又帶小三吃午餐喝調酒。