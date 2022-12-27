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老翁直腸塞「一戰未爆彈」奔急診 醫院嚇壞找拆彈小組

聯合新聞網
法國一名88歲男子體內，竟藏有約20公分長、5公分粗的「一彈未爆彈」。（取材自推特）
法國一名88歲男子體內，竟藏有約20公分長、5公分粗的「一彈未爆彈」。（取材自推特）

法國一家醫院日前發生離奇救護事件，一名88歲男子直腸卡了異物，前往醫院檢查，醫生一查竟發現裡頭塞著一枚長20公分、5公分粗的「一戰時期的未爆彈」，嚇得院方緊急疏散醫院所有人員，並報警尋求拆彈小組支援。

根據紐約郵報報導，法國東南部城市土倫（Toulon）聖穆斯醫院（Sainte Musse），日前在88歲病人體內發現「炸彈」，嚇得院方趕緊報警，請求拆彈人員前往支援。經過拆彈專家仔細研究，才發現該男子體內的砲彈竟是第一次世界大戰所留下的未爆彈。

拆彈專家指出，該砲彈在男子體內爆炸的機率很小，並透露「這是一件法國在一戰時所使用的武器」，不過院方為了以防萬一，還是緊急啟動疏散方案。經過醫師謹慎小心地開刀手術，才成功從病患的腸道取出這枚長20公分、5公分粗的炸彈。

報導指出，幸運的是男子在接受剖腹手術後，目前身體復原狀況良好。

執刀醫師被這場驚魂嚇了一大跳，他也推測該男子應是為了滿足特殊性癖，將炸彈從肛門放入體內，「我曾在病患體內看過蘋果、芒果，甚至罐裝刮鬍泡，我們已經習慣發現不尋常的東西出現在不該出現的部位」，但卻從未看過把炸彈放進體內的詭異情形。

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