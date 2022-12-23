女星被兒打死棄屍？ 只是同名同姓

現年74歲的印度資深女星維娜卡浦爾日前傳出遭到兒子殺害，棄屍河中，但最新消息指出死者只是同名同姓，烏龍一場。（取材自推特）

現年74歲的印度 資深女星維娜卡浦爾（Veena Kapoor）日前傳出遭到43歲兒子殺害，且棄屍在孟買的河中，震驚寶萊塢，但最新消息指出，死者並非該名資深女星，只是同名同姓。維娜卡浦爾在看到新聞報導後，已主動聯繫孟買警局澄清自己不是當事人。

對此，孟買警局根據印度刑法登記一起無法審理的誹謗案件，罪名是散布某人死亡的不實謠言。

#WATCH | "If I don't file a complaint now, it will continue to happen with others. It is mental harassment...".



Actress Veena Kapoor reaches the Police station to file FIR against those who spread rumours of her murder by her own son. pic.twitter.com/AcBeSo1rwM — ANI (@ANI) 2022年12月15日

影片來源：推特

維娜卡浦爾與兒子一起向警方投訴後，她表示，自己因為假消息而遭受精神折磨，無法專心工作。並指「在拍戲或晚上時，會接到多個有關她身亡消息的電話，但這消息是錯誤的。確實，珠湖 (Juhu) 有個維娜卡浦爾被兒子殺害。但我不是那個維娜卡浦爾，我在戈爾甘（Goregaon），和她一樣，我也和我兒子待在一起，所以大家以為是我。」

維娜卡浦爾的兒子阿比舍克呼籲媒體不要輕信謠言：「這消息讓我們很不安。我腦袋完全空白，感覺麻木。」

警方指出，珠湖一名與演員同名的維娜卡浦爾因家庭財產糾紛，在家中被小兒子薩欽殺害用棒球棍殺害。據了解，死者是一名C咖演員，薩欽長居美國，案發不久前才回到印度，薩欽也已坦承是因為母親不願意將財產給他因而痛下殺手。