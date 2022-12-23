女星被兒打死棄屍？ 只是同名同姓
現年74歲的印度資深女星維娜卡浦爾（Veena Kapoor）日前傳出遭到43歲兒子殺害，且棄屍在孟買的河中，震驚寶萊塢，但最新消息指出，死者並非該名資深女星，只是同名同姓。維娜卡浦爾在看到新聞報導後，已主動聯繫孟買警局澄清自己不是當事人。
對此，孟買警局根據印度刑法登記一起無法審理的誹謗案件，罪名是散布某人死亡的不實謠言。
#WATCH | "If I don't file a complaint now, it will continue to happen with others. It is mental harassment...".— ANI (@ANI) 2022年12月15日
Actress Veena Kapoor reaches the Police station to file FIR against those who spread rumours of her murder by her own son. pic.twitter.com/AcBeSo1rwM
影片來源：推特
維娜卡浦爾與兒子一起向警方投訴後，她表示，自己因為假消息而遭受精神折磨，無法專心工作。並指「在拍戲或晚上時，會接到多個有關她身亡消息的電話，但這消息是錯誤的。確實，珠湖 (Juhu) 有個維娜卡浦爾被兒子殺害。但我不是那個維娜卡浦爾，我在戈爾甘（Goregaon），和她一樣，我也和我兒子待在一起，所以大家以為是我。」
維娜卡浦爾的兒子阿比舍克呼籲媒體不要輕信謠言：「這消息讓我們很不安。我腦袋完全空白，感覺麻木。」
警方指出，珠湖一名與演員同名的維娜卡浦爾因家庭財產糾紛，在家中被小兒子薩欽殺害用棒球棍殺害。據了解，死者是一名C咖演員，薩欽長居美國，案發不久前才回到印度，薩欽也已坦承是因為母親不願意將財產給他因而痛下殺手。
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