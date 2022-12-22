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烏干達2歲童險遭河馬活吞 路人扔石救一命

編譯周辰陽
烏干達一名2歲男童險遭河馬吞下肚，路過男子扔石頭救人，男童才逃過一劫。(取材自推特)
烏干達一名2歲男童險遭河馬吞下肚，路過男子扔石頭救人，男童才逃過一劫。(取材自推特)

烏干達有一名2歲男童日前險遭一隻河馬活活吞下，所幸路過男子拿起石頭丟過去，嚇到了河馬，也讓男童得以逃過一劫，目前正在復元中。

今日美國報引述烏干達警察部隊（Uganda Police Force）說法指出，這起攻擊事件發生在烏干達西部省卡塞塞縣（Kasese District, Western Uganda）距愛德華湖（Lake Edward）約800公尺(約0.5英里)的一處村莊。

警方表示，這位名叫保羅（Paul Iga）的男孩當時正在家附近玩耍，卻被河馬抓住，隨後半截身子就被吞了下去。一位路人目擊了這起攻擊事件，朝著河馬扔石頭，試圖加以阻止。警方讚揚這位名叫克里斯帕（Chrispas Bagonza）的男子勇敢拯救了保羅，警方表示：「他對河馬扔石頭、嚇到牠，導致牠從嘴裡放掉了受害人」。

警方指出，這是第一樁有河馬離開愛德華湖與攻擊幼童的事件，保羅被帶到醫院進行治療，並接種狂犬病疫苗以防萬一，隨後獲准出院回到父母身邊。

烏干達警方在新聞稿表示，雖然這隻河馬被嚇回湖裡，所有動物保護區跟棲息地附近的居民，都應該知道野生動物非常危險，本能視人類為一種威脅，任何互動都可以導致牠們做出奇怪或攻擊性行動。

警察 疫苗

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