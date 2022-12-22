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美廢棄豪宅 賓士、名牌包仍留原地 悲劇故事曝光

聯合新聞網
一棟價值約93萬美元的廢棄豪宅，屋主留下許多奢侈品，就連賓士車都還停在車庫內。（視頻截圖）
一棟價值約93萬美元的廢棄豪宅，屋主留下許多奢侈品，就連賓士車都還停在車庫內。（視頻截圖）

一名YouTuber經常在社群媒體上分享自己到廢棄豪宅探險的影片，近期他進入一棟價值約93萬美元的廢棄豪宅，屋內的名車和名牌包都還留在原地，看起來就像時間凍結一樣，讓人不禁好奇背後故事。

據鏡報（Mirror）報導，今年34歲的傑洛米（Jeremy）常在自己的社群頻道分享各種豪宅探險，YouTube和Instagram上都擁有不少粉絲。日前他分享自己在美國發現的一棟廢棄豪宅，豪宅內部十分奢華，就連屋主的賓士和香奈兒包都還留在原地。

傑洛米也在影片中介紹這棟豪宅背後的故事。原來這棟豪宅的前屋主是一名外科醫師，他在2006年蓋了這棟三層樓高的豪宅。這棟房子光是浴室就有13間，甚至還有電梯、室內游泳池以及猶如圖書館一樣的書房。

屋主在2016年和15歲的兒子搭機出差時不幸身亡，遺留下妻子和其他3個孩子。不過由於在過世前兩個月屋主就沒有支付壽險的保費，所以家中頓失依靠。除此之外，屋主過世時，這家人積欠800萬美元債務，光是每個月的房貸就要繳5萬美元，最後遺孀繳不出這些高額的負債，只好讓房子被沒收閒置到現在。

不過令人好奇的是，這家人離開前並未把屋內的東西帶走。賓士車仍停在車庫，家中還有許多香奈兒、愛馬仕的名牌包和Nike的限量鞋款，屋內的擺設就像這家人只是暫時出門一樣。有不少網友看了直說好難過，但也有網友留言想知道豪宅的確切位置，開玩笑說自己要去選包包。

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