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「不用駭 直接騙」北韓網諜假扮智庫 找專家幫寫報告

綜合外電
北韓網路間諜傳出新招，以裝熟騙專家幫忙寫報告的手法來達到目的。（Getty Images）
北韓網路間諜傳出新招，以裝熟騙專家幫忙寫報告的手法來達到目的。（Getty Images）

美國外交分析家迪派崔施接獲華府智庫網站「北緯38度」（38 North）主任陶恩邀稿電郵時，看起來毫無異常。實則不然，網路安全專家說，發信的很可能是蒐集情資的北韓間諜

綜合媒體報導，寄件人不用駭客常見手法，讓電腦感染病毒並且竊取敏感資料，看起來是想要假扮陶恩（Jenny Town），試圖誘騙迪派崔施（Daniel DePetris）針對北韓安全議題發表看法。

據報導，迪派崔施告訴路透：「我一跟對方詢問後續問題，發現其實根本沒有邀稿的事，而且對方也遭到鎖定，就理解那是假的。所以我很快就判斷這是大規模活動。」所謂對方指的是陶恩。

迪派崔施說，該封電郵寫得像是研究人員要求提交論文或對草稿發表評論，「他們非常專業老練，信件上還附有智庫標誌，看起來很正常」。在他收到假電郵約3周後，又有駭客冒充他發信，要求閱讀其他人的草稿。

陶恩則說，駭客複製她的完整簽名檔，但電郵是以「.live」結尾，而非她的官方帳號「.org」結尾。最扯的是，有一次駭客冒充她時，還把她的電郵也包括在回覆名單上。有些分析師在察覺有問題之前，已經把完整的研究報告或手稿審查寄給駭客。

根據網路安全專家、遭到鎖定的5名個人以及路透社檢視的電郵內容，寄發這種電郵是之前不曾通報過的疑似北韓駭客團體的新手法。

被研究人員稱為Thallium或Kimsuky的這個駭客團體長期使用「魚叉式網路釣魚」電郵竊取密碼，或運用誘使人點選會下載惡意軟體連結等招數。現在，他們就直率地請研究人員或其他專家表達看法或寫報告。

中央社報導指出，根據路透看過的電郵，他們提出的其他問題還包括，北韓可能再度展開核試爆，中國對此將有何反應，以及應否對北韓的「挑釁」採取「更溫和」作法等。

微軟公司（Microsoft）威脅情報中心（Threat Intelligence Center）的艾略特（James Elliott）表示：「攻擊者以非常、非常簡單的這一招常勝。」他強調，最早於1月發現這種新步數，「攻擊者已經徹底改變作法」。

威脅情報中心表示，已經確定向Thallium攻擊帳號提供情資的「多位」北韓專家的身分。

這些網路安全專家們指出，遭到這波攻勢鎖定的專家和分析家，在塑造國際對北韓輿論和外國政府對北韓政策上都深具影響力。

美國政府網路安全機構2020年一份報告指出，Thallium自從2012年以來就開始運作，「最有可能是北韓政權委以蒐集全球情報的任務」。

北韓 駭客 間諜

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