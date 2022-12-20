松鼠變聖誕老人 悄送餅乾上門

一隻松鼠真的化身為聖誕老人的角色，叼著一塊聖誕餅乾送到門口。（取材自TikTok）

聖誕節 快到了，小孩子都期待聖誕老公公送禮物來。有一隻松鼠真的化身為聖誕老人的角色，叼著一塊聖誕餅乾送到門口。

來源：tiktok

一名女子在抖音 分享一段影片，她日前扛著一大袋飼料和其他日用品返家，正準備拿鑰匙開門時，意外在窗台邊看到一塊完好無缺的果醬餅乾。她一頭霧水地拿起來端看，不知道是誰放在這邊的，本來以為是小孩子所為。

她調閱門口監視器，送來餅乾的竟然是一隻野生松鼠。兩個小時前，松鼠叼著餅乾造訪，爬上階梯欄杆再跳到窗台邊緣，輕輕放下後又循原路離開，就像一個送上禮物的聖誕老人。屋主也準備了一罐花生堅果，擺在原處回贈給松鼠。而這隻松鼠也如預期中回訪，吃得不亦樂乎。