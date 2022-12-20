我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

卡達流浪貓 世界盃英格蘭隊2球員帶回家鄉

綜合報導
華克（左）與史東斯在卡達領養一隻流浪貓。（取材自Instagram）
華克（左）與史東斯在卡達領養一隻流浪貓。（取材自Instagram）

英格蘭在今年世界盃八強，以1：2惜敗衛冕軍法國，不過球員似乎不願意空手回家，效力曼城的雙人檔華克（Kyle Walker）與史東斯（John Stones），在卡達領養了一隻流浪貓，帶著牠一起回英國

中央社報導，英格蘭後衛史東斯把這隻領養的流浪貓取名為戴夫（Dave），當初他們是在訓練基地附近成為朋友，如今這個小夥伴得歷經四個月隔離，才能跟史東斯和華克這對曼城雙人組團聚。

「有一天牠就突然出現在那，然後我和史東斯就決定領養牠了。」華克受訪時一語雙關地表示，戴夫似乎很喜歡桌子，「但有些人真的不喜歡貓咪，不過我們愛牠。」

華克之所以這樣說，是因為今年世界盃期間曾發生一件引爆全球「貓奴」怒火的事件，巴西在記者會期間，突然有一隻貓跳上桌子，一旁的巴西新聞官起身後，雙手抓在貓背上，直接把貓從桌子拋下，這一幕讓不少愛貓人士看到之後大為光火。

巴西接下來在八強歷經PK大戰，以2：4不敵克羅埃西亞出局，也被外界挖苦，認為這是「貓的詛咒」。

史東斯透露，他們第一天抵達訓練基地時，戴夫就出現在那邊，「接下來牠每一晚都坐在那邊，等待牠的食物。」

世界盃英格蘭隊員華克（左）與史東斯（右），在卡達領養了一隻流浪貓，帶著牠一起回英...
世界盃英格蘭隊員華克（左）與史東斯（右），在卡達領養了一隻流浪貓，帶著牠一起回英國。（取材自Instagram)

巴西 世界盃 英國

上一則

松鼠變聖誕老人 悄送餅乾上門

下一則

泰軍艦夜沉暹羅灣 31人失蹤

延伸閱讀

巴西傳奇球星被爆讓2女輪流侍寢 床事緊守「1規定」

巴西傳奇球星被爆讓2女輪流侍寢 床事緊守「1規定」
影／英格蘭球員收養流浪貓 第一貓賴瑞也推文歡迎

影／英格蘭球員收養流浪貓 第一貓賴瑞也推文歡迎
英足球迷首度無人鬧事 歸功卡達禁酒令

英足球迷首度無人鬧事 歸功卡達禁酒令
美知名記者世界盃賽場猝逝 妻公布驗屍死因駁陰謀論

美知名記者世界盃賽場猝逝 妻公布驗屍死因駁陰謀論

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

2022-12-14 01:29
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42
日本首相岸田文雄16日說明「國安3文書」的內容。（美聯社）

尷尬了我的國 日本公布安保3文書 讓這國進退兩難

2022-12-17 18:35

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅