卡達流浪貓 世界盃英格蘭隊2球員帶回家鄉

華克（左）與史東斯在卡達領養一隻流浪貓。（取材自Instagram）

英格蘭在今年世界盃 八強，以1：2惜敗衛冕軍法國，不過球員似乎不願意空手回家，效力曼城的雙人檔華克（Kyle Walker）與史東斯（John Stones），在卡達領養了一隻流浪貓，帶著牠一起回英國 。

中央社報導，英格蘭後衛史東斯把這隻領養的流浪貓取名為戴夫（Dave），當初他們是在訓練基地附近成為朋友，如今這個小夥伴得歷經四個月隔離，才能跟史東斯和華克這對曼城雙人組團聚。

「有一天牠就突然出現在那，然後我和史東斯就決定領養牠了。」華克受訪時一語雙關地表示，戴夫似乎很喜歡桌子，「但有些人真的不喜歡貓咪，不過我們愛牠。」

華克之所以這樣說，是因為今年世界盃期間曾發生一件引爆全球「貓奴」怒火的事件，巴西 在記者會期間，突然有一隻貓跳上桌子，一旁的巴西新聞官起身後，雙手抓在貓背上，直接把貓從桌子拋下，這一幕讓不少愛貓人士看到之後大為光火。

巴西接下來在八強歷經PK大戰，以2：4不敵克羅埃西亞出局，也被外界挖苦，認為這是「貓的詛咒」。