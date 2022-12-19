1個7元… 日販賣機出售結婚對象 最老72歲 搶光

一名網友在日本街頭發現一部自動販賣機，竟是出售結婚對象。（取材自推特）

日本 的自動販賣機，常會賣一些奇怪的物品。日前有網友在Twitter上分享自己發現的一部奇特販賣機，裡面可以買到的竟然是結婚對象。

據香港 01報導，網友發現的自動販賣機裡面，放滿一個個粉紅色和藍白色的罐頭，每一個罐子上面都有對象的性別和年齡，一共有30個對象，當中13個是女性、17個是男士。每個以1000日圓（約7.38美元）出售。

據報導，最年輕的女生是26歲，最成熟的則是40歲。男生的年紀則從27歲壯男至72歲的老人都有。對象的照片在面試 時才能看到，若不合就可以取消。原來這部販賣機屬於附近一家結婚介紹所，客人在這裡買了有興趣的對象罐頭後，就可以上大廈2樓進行面試。

面試時買罐罐的錢會被退回，並透過仲介與對象取得聯絡、為相親作準備。如果能有幸與對方見面，相親時間是3小時，並需要付1萬5000日圓 (約110.65美元)。若雙方成功看上眼，成婚費用全免。而最終不能與心儀對象見面，也一樣全數退款。

用1000日圓（約7.38美元）就能買到結婚對象的販賣機，成功吸引網友注意。Twitter有自動販賣機狂熱愛好者就講到它位於東京蒲田區，1000日圓是與仲介進行面試的費用，合格後就可以與心儀對象見面，這時就要付那1萬日圓左右(約73.75美元)的追加費用。他亦提到，台灣也曾有類似販賣機，但是「交友自動販賣機」，裡面有「朋友」的照片、禮物和聯絡方式，由友情發展成戀愛。

有網友就表示「用1000日圓就可以結到婚真的超便宜」，亦有在網友留意到72歲老伯的罐罐後大感驚訝，因為自動販賣機的罐罐竟然全部售完。