大三時為愛休學 68年後90歲婦重拾書本大學畢業

美國90歲老婦喬伊斯．戴弗高齡復學順利畢業，北伊利諾大學將頒畢業證書。（取材自推特）

美國90歲老婦喬伊斯．戴弗（Joyce DeFauw）終於領取大學畢業證書，距離她當年為愛離開學校，歲月已經匆匆過了68年。

中央社報導，71年前喬伊斯．維奧拉．凱恩（Joyce Viola Kane）進入北伊利諾大學（Northern Illinois University）就讀，打算好好念書，拿到一紙家政系畢業的文憑。孰料在遇上真命天子後，戴弗的計畫就此改變。

戴弗告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我上了三年半的大學，但在遇到他之後，決定離開學校。」

戴弗當時的真命天子是弗利曼（Don Freeman Sr.），兩人1955年結婚，婚後育有三子。後來弗利曼逝世，戴弗再婚嫁給羅伊．戴弗（Roy DeFauw），兩人育有六名子女，現在她已有17名孫輩和24名曾孫輩。

由於戴弗對於未能完成大學學業深感遺憾，「孩子們就鼓勵我重返校園」，她因此回到北伊利諾大學註冊復學。

戴佛孫輩之一的杜利（Jenna Dooley）也是北伊利諾大學校友，她說：「我們打電話去學校詢問復學事宜時，校方人員聽到我們問的是一名在50年代就學的學生，嚇了一大跳。」

戴弗在睽違數十年後重當大學生，現在她不用去學校教室上課，而是在養老院 透過電腦遠距上課。

「這是我的第一台電腦，孩子們還得教我怎麼使用它。」戴弗每學期只修一門課，如今，在重返校園三年後，戴弗終於穿上學士袍，戴上學士帽，從校長手中接下畢業證書。戴弗很感謝自己有機會重返校園，取得學位，「可以完成過去的學習，是一件很棒的事。」