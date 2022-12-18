我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

大三時為愛休學 68年後90歲婦重拾書本大學畢業

綜合報導
美國90歲老婦喬伊斯．戴弗高齡復學順利畢業，北伊利諾大學將頒畢業證書。（取材自推特）
美國90歲老婦喬伊斯．戴弗高齡復學順利畢業，北伊利諾大學將頒畢業證書。（取材自推特）

美國90歲老婦喬伊斯．戴弗（Joyce DeFauw）終於領取大學畢業證書，距離她當年為愛離開學校，歲月已經匆匆過了68年。

中央社報導，71年前喬伊斯．維奧拉．凱恩（Joyce Viola Kane）進入北伊利諾大學（Northern Illinois University）就讀，打算好好念書，拿到一紙家政系畢業的文憑。孰料在遇上真命天子後，戴弗的計畫就此改變。

戴弗告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我上了三年半的大學，但在遇到他之後，決定離開學校。」

戴弗當時的真命天子是弗利曼（Don Freeman Sr.），兩人1955年結婚，婚後育有三子。後來弗利曼逝世，戴弗再婚嫁給羅伊．戴弗（Roy DeFauw），兩人育有六名子女，現在她已有17名孫輩和24名曾孫輩。

由於戴弗對於未能完成大學學業深感遺憾，「孩子們就鼓勵我重返校園」，她因此回到北伊利諾大學註冊復學。

戴佛孫輩之一的杜利（Jenna Dooley）也是北伊利諾大學校友，她說：「我們打電話去學校詢問復學事宜時，校方人員聽到我們問的是一名在50年代就學的學生，嚇了一大跳。」

戴弗在睽違數十年後重當大學生，現在她不用去學校教室上課，而是在養老院透過電腦遠距上課。

「這是我的第一台電腦，孩子們還得教我怎麼使用它。」戴弗每學期只修一門課，如今，在重返校園三年後，戴弗終於穿上學士袍，戴上學士帽，從校長手中接下畢業證書。戴弗很感謝自己有機會重返校園，取得學位，「可以完成過去的學習，是一件很棒的事。」

養老院

上一則

秘魯示威趨緩 受困遊客趕忙搭機離境

下一則

破世界現代史新低 突尼西亞選舉投票率僅8.8%

延伸閱讀

川普沒用了?民調指共和黨選民要他政策 2024換佛州王選

川普沒用了?民調指共和黨選民要他政策 2024換佛州王選
進大學名校攻略 申請文須具感染力

進大學名校攻略 申請文須具感染力
西貢文科大學憶舊

西貢文科大學憶舊
大學點初中教師掐學生脖 被捕控罪

大學點初中教師掐學生脖 被捕控罪

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
凱特（左）與威廉出訪美國被搶風頭，更有一肚子火。（美聯社資料照片）

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

2022-12-10 11:47
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

2022-12-10 20:08
俄羅斯庫斯克州州長史塔洛沃伊6日表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方5日已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。美聯社

烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

2022-12-10 15:10
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅