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日本鬆綁無人機飛行限制 可望緩解勞動力短缺

綜合報導
日本航空法修正案日前生效，將允許無人機飛越人群聚集的地區，此舉被視為有望緩解勞動力短缺的問題，消息一出尤以物流業者最為期待。(取材自推特)
日本航空法修正案日前生效，將允許無人機飛越人群聚集的地區，此舉被視為有望緩解勞動力短缺的問題，消息一出尤以物流業者最為期待。(取材自推特)

日本修正的航空法日前施行，允許無人機在包括市區的有人地區上空飛行，讓物流等業者充滿期待，也被認為可望有助解決日本各業界面臨的人手不足問題。

日本時事通信社報導，日本現行規定必須要有監視人員在場等情況下才能在市區上空飛行，修法後將有條件鬆綁。

日本目前以物流業為主的人手不足問題，已擴及到更多行業，也讓這些業者期待能在修法後正式使用無人機，相關公司正推動相關準備工作。

日本將無人機飛行等級分為4級，等級1是在目視內飛行，主要用在空拍、橋梁檢查等；等級2是目視內自律飛行，主要用在噴灑農業等；等級3是在無人地區進行目視外飛行，主要用在離島及山區物流等；等級4則是在有人地區進行目視外飛行，主要可用在市區物流等。

修法後允許等級4飛行，但必須滿足機體認證、操作人員取得操作證、每次飛行都必須獲得事前同意與批准等條件。

日本無人機目前被廣泛使用在噴灑農藥及基礎設施檢查，如果能進一步在市區等地飛行的話，被期待可在物流業、保全業及空拍等領域擴大使用。

日本impress綜合研究所一份無人機商業調查報告指出，有關使用無人機提供的服務及機器等市場規模，預估2027年度將是2022年度的2.6倍，金額約8000億日圓（約58億美元）。

日本大型運輸公司西濃控股公司和無人機開發公司合作，使用無人機提供山梨縣與福井縣山區居民食物等宅配服務，但因為現行法規限制無法在有人地區上空飛行，讓他們只能採迂迴航線在河川上空等地飛行。

西濃控股公司負責人表示，這次修法開放等級4飛行，他們對可以用最短航線飛行表達歡迎之意。雖然目前無人機宅配服務地區仍限郊區，但未來也將以擴展到市區作為目標。

日本大型航空業者也在積極利用無人機。日本航空及全日空，分別以2023年度及2025年度開展無人機宅配業務為目標。兩業者已在運輸方式有限的離島地區等地，反覆進行無人機實證實驗。

日本航空法修正案日前生效，將允許無人機飛越人群聚集的地區，此舉被視為有望緩解勞動...
日本航空法修正案日前生效，將允許無人機飛越人群聚集的地區，此舉被視為有望緩解勞動力短缺的問題，消息一出尤以物流業者最為期待。(取材自推特)

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