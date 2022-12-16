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泰舞孃不怕劇毒 集體將眼鏡王蛇頭含入口中起舞

聯合新聞網
近日一段影片在網路上瘋傳，幾名女子正在跟隨音樂跳舞表演，肩上掛著的蛇全部都是極具毒性的眼鏡王蛇，結果女子們竟然抓住蛇頭含入口中，讓不少網友直呼嚇壞。 (影片截圖)
近日一段影片在網路上瘋傳，幾名女子正在跟隨音樂跳舞表演，肩上掛著的蛇全部都是極具毒性的眼鏡王蛇，結果女子們竟然抓住蛇頭含入口中，讓不少網友直呼嚇壞。 (影片截圖)

毒蛇是不少人相當畏懼的生物，但也有人與牠們相當親近。近日一段影片在網路上瘋傳，幾名女子正在跟隨音樂跳舞表演，肩上掛著的蛇全部都是極具毒性的眼鏡王蛇，結果女子們竟然抓住蛇頭含入口中，讓不少網友直呼嚇壞。

網友「boyza_1989」在Tiktok上上傳一段影片，泰國孔敬府(Khon Kaen)近日舉辦慶典活動，請來一群穿著華麗的舞孃上台表演，這群舞孃跟一般人相當不一樣，只見她們身著華服，脖子上都掛著一條蛇，而且全部都是有劇毒的「眼鏡王蛇」，女子們跟隨音樂節拍翩翩起舞，隨後拿起脖子上的蛇將其放入口中「喇蛇」，驚人的表演讓萬名網友都嚇呆了。

影片至今已吸引超過2萬網友觀看，網友留言表示「脖子上掛毒蛇不怕被一口咬死嗎」、「總覺得很危險但又很好看」、「要是那些毒蛇發飆起來舞台上就要出事了」、「這該不會跟印度吹笛子的弄蛇人有87%像」、「小時候就看過這種表演，直到現在都為演出者捏一把冷汗」。

由於影片在網路上掀起風潮，舞孃團其中一名成員接受媒體採訪時表示，其實觀眾可以不用太擔心，因為她們的職業都是「弄蛇人」，團內有些資深的弄蛇人甚至有超過30年的從業經驗。舞孃說，她們身上的蛇雖然具有毒性，但因為從小就開始養，「不僅僅是生財工具也是家人般的存在」，因此可以聽從指令配合表演，從來沒有讓她們受傷過。

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