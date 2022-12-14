我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

大老鼠竄出聖誕樹 爸嚇到躲櫃子、勇媽開槍追捕

聯合新聞網／綜合報導
精心布置的聖誕樹被鼠輩造訪，讓全家人驚慌失措，甚至拿起空氣槍追捕。（取材自TikTok）
精心布置的聖誕樹被鼠輩造訪，讓全家人驚慌失措，甚至拿起空氣槍追捕。（取材自TikTok）

令人期待的溫馨聖誕將至，不少家庭應景地布置起聖誕樹，一個家庭卻捕捉到可怕的時刻，精心布置的聖誕樹被鼠輩造訪，讓全家人驚慌失措，甚至拿起空氣槍追捕。

太陽報報導，這則老鼠從漂亮聖誕樹竄出的影片，在TikTok上被分享超過3萬2000次且獲得8萬6000個讚。影片中網友一家人在客廳享受美好時光，欣賞著聖誕樹，沒想到卻突然發現聖誕樹上有東西移動。

不到一秒時間，一隻灰色老鼠突然爬出來跑向廚房，在廚房遇到貓後又匆匆回頭跑回聖誕樹躲藏。接著只見男主人跳到櫃子上不斷指揮老婆，叫她用空氣槍射躲在聖誕樹裡的老鼠。

媽媽射了幾次後才成功射死老鼠，但也因此嚇到孩子，完成殺老鼠任務後，媽媽趕緊去安慰正在哭泣的小孩。這對爸媽把這段影片分享到TikTok上，呼籲網友記得常常檢查家中的聖誕樹。

TikTok

上一則

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

下一則

葡萄牙男耳朵痛癢5天 耳洞驚見「蛆蟲蠕動」險沒命

延伸閱讀

這棵「聖誕樹」會在歡樂派對上解體、消失

這棵「聖誕樹」會在歡樂派對上解體、消失
「浴室小物」來裝飾聖誕樹 她的巧思網友讚翻：超可愛

「浴室小物」來裝飾聖誕樹 她的巧思網友讚翻：超可愛
華府僑教中心 歡樂音樂聲中點亮聖誕樹

華府僑教中心 歡樂音樂聲中點亮聖誕樹
緩解洛市垃圾問題 回收紙銅鋁 獲免費聖誕樹

緩解洛市垃圾問題 回收紙銅鋁 獲免費聖誕樹

熱門新聞

凱特（左）與威廉出訪美國被搶風頭，更有一肚子火。（美聯社資料照片）

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

2022-12-10 11:47
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28
英國哈利王子的妻子梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第2集做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在。（照片翻攝：Netflix / mirror.co.uk）

梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

2022-12-09 05:38
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

2022-12-10 20:08
俄羅斯庫斯克州州長史塔洛沃伊6日表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方5日已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。美聯社

烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

2022-12-10 15:10
哈利與梅根的紀實影片8日首播，倫敦民眾就算上班也要收看。（美聯社）

哈利主攻查理 梅根鎖定威凱 紀錄片向王室全面開戰

2022-12-08 07:07

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘