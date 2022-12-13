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英女從小「陰陽眼」 約會看見男友奶奶鬼魂來催抱孫

聯合新聞網
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動；圖為示意圖。（取材自ingimage）
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動；圖為示意圖。（取材自ingimage）

英國一名女子宣稱自己有陰陽眼、能通靈，不只能跟鬼魂交談，還曾在約會時看到男友過世的奶奶在一旁跳舞。

據鏡報（Mirror）報導，28歲的麗迪亞（Lydia Thomas）從8歲時就開始有「撞鬼」經驗。當年她在房間門口看到自己的奶奶，但是奶奶在她出生前就去世了。

麗迪亞曾經在睡前感覺到有一隻手在撫摸她的臉，讓她對於撞鬼這件事感到很害怕。不過剛開始時，麗迪亞不敢告訴家人，一直到10歲時才選擇向家人坦承她能夠看到鬼。後來她曾經受傷導致腦震盪，接著她便學會開始「控制」鬼魂，在她不堪其擾時，可以直接跟對方對話，要對方離開。

直到現在她仍會看到鬼魂，某次她還在約會時看到男友過世的奶奶。一開始奶奶對她俏皮地眨眨眼，後來幾次還會在她旁邊跳舞。麗迪亞說，男友的奶奶長得很像男友的媽媽，因為她很有愛又很溫暖，因此讓麗迪亞沒那麼害怕。

男友剛開始得知此事時非常驚訝，不過他選擇相信麗迪亞。現在兩人約會時奶奶的鬼魂還是常常出現，她甚至還告訴麗迪亞，希望兩人趕快讓她抱曾孫，並以奶奶的名字命名。

英國

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