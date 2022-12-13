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上班看報摸魚「年薪12萬」 愛爾蘭男嫌無聊怒告公司

聯合新聞網
愛爾蘭鐵路公司財務經理米爾斯不滿工作內容太輕鬆，向公司提告，引起網友熱議。(示意圖，ingimage)
愛爾蘭鐵路公司財務經理米爾斯不滿工作內容太輕鬆，向公司提告，引起網友熱議。(示意圖，ingimage)

愛爾蘭鐵路公司（Iarnród Éireann）有一名財務經理，年薪高達10.5萬英鎊（約12萬美元），因為每天工作只要散步、看報紙和吃三明治，他嫌太無聊，質疑公司是在報復他，因此將公司告上法院。

據每日郵報（Daily mail）報導，愛爾蘭鐵路公司前財務經理米爾斯（Mills）2014年曾在一場聽證會擔任證人，提出公司的營運問題，質疑會計項目有問題，米爾斯認為，自己被公司當成吹哨者，導致工作量減少，甚至被排除在工作會議之外，也不能參與培訓機會，阻礙他的升遷。

米爾斯強調，他一周只要去辦公室3天，每日上午10時上班後，只要負責看報紙、吃三明治、檢查郵件，但幾乎沒有信會寄到他的信箱；吃完午飯後，他就會去散步1至2小時，若沒事可做，就會直接回家。

米爾斯質疑自己遭秋後算帳，他直言，他沒有同事的通訊方式，公司也不會派工作給他，儘管他的年薪算不錯，他仍因無法發揮價值，感到不快樂，憤而向公司提告。

該新聞曝光後，不少網友討論，有人認為，「對想升遷的工作狂來說，這是處罰沒錯啊」、「就是逼退你來省資遣費的」、「有錢人追求的東西，跟我們這些凡人都不一樣」、「摸魚摸太久其實很無聊」、「不會找工作以外的事情做嗎？例如研究」、「他本來可以升更高，這是被公司冷凍好嗎」。

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