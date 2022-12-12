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不只泡菜… 平壤冷麵列「非物質文化遺產」

綜合報導
平壤冷麵列入聯合國「非物質文化遺產」。（取材自青瓦臺）
平壤冷麵列入聯合國「非物質文化遺產」。（取材自青瓦臺）

2018年南北韓高峰會，北韓領導人金正恩特別從平壤帶了好吃的冷麵，要給時任南韓總統的文在寅品嘗，這也讓平壤冷麵（Pyongyang Raengmyon）一夕暴紅，成為聞名全球的佳餚。如今，平壤冷麵更登上聯合國「非物質文化遺產」。

根據南韓News1報導，聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會，將47個項目列入「非物質文化遺產」，其中包括了代表北韓的平壤冷麵。平壤冷麵經常被北韓當局視為向居民宣傳金正恩「愛民思想」的政治道具。

金正恩（左）及文在寅在2018年4月元首會談晚宴上，享用平壤冷麵。（取材自青瓦臺...
金正恩（左）及文在寅在2018年4月元首會談晚宴上，享用平壤冷麵。（取材自青瓦臺）

北韓宣傳媒體「我們民族之間」報導指出，「從平壤冷麵的肉湯到麵條，無一不充滿金正恩同志的細心指導。包括麵條的粗度、揉麵糰，甚至是料理方法，且還多次叮囑玉流館(朝鮮著名食府)好好服務我國人民，讓平壤冷麵固有的美味與傳統能繼續傳承。」

據明報報導，平壤冷麵是朝鮮傳統菜式，主要由蕎麥製成，放上肉、泡菜、蔬菜等材料，再以冰鎮的肉湯或白蘿蔔水泡菜湯汁倒在麵條上。

北韓迄今已有4項被聯合國教科文組織登記的「非物質文化遺產」，分別是平壤冷麵、阿里郎、 韓式泡菜，以及由南北韓共同登載的韓式摔跤。

平壤 北韓 聯合國

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