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「義大利製造」怎捍衛？拿坡里披薩認證掀論戰

中央社
義大利拿坡里披薩。（Getty Images）
義大利拿坡里披薩。（Getty Images）

披薩發源於義大利拿坡里，為了守護正宗傳統滋味，拿坡里的披薩協會已向歐盟申請認證，符合規範才能被稱作「拿坡里披薩」，當地廚師沒有認證將不能用此名稱，但此認證被認為恐怕無法捍衛「義大利製造」精神。

「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，根據拿坡里披薩STG認證（Specialita Tradizionale Garantita，地方特色傳統認證）最新規定，自2022年12月19日起，只有符合STG規範的披薩店才能將其產品命名為「拿坡里披薩」，否則只是普通披薩。不過，這項認證並無強制性，但會獲頒協會自1984年即推出的標章。

此認證被部分人士質疑，實際上可能無法達到原先認證目標。風險在於，歐洲任何獲得STG認證的披薩店廚師都可以將其產品稱為拿坡里披薩，而那些沒有認證的拿坡里披薩，儘管在拿坡里烘烤，但他們不能用此名稱。義大利拿坡里披薩若僅有STG認證，恐無法捍衛「義大利製造」（Made in Italy）精神。

根據規範，拿坡里披薩的可變直徑不得超過35公分(約13.8吋)，外皮為1-2公分(0.39-0.78吋)，中心部分被餡料覆蓋。特色為「整個披薩會柔軟、有彈性，很容易折疊成一本小冊子」。

就餡料而言，只有瑪麗娜拉（marinara）披薩、瑪格麗特（margherita）披薩以及瑪格麗特的莫札瑞拉起司風味披薩才夠格獲得此稱號。就烹飪而言，它必須完全在燃木烤箱中進行，烹飪溫度達到攝氏485度(華氏905度)。一些人認為標準過於嚴格，可能會將一些拿坡里當地師傅排除在外。

拿坡里披薩師傅協會認為，STG認證如果使用得當可能是一個強項，但考慮在配料、準備和烹飪等方面的規範限制，也可能成為許多烘烤障礙。

關於這點，「正統拿坡里披薩協會（AVPN）」主席塞爾吉奧．米庫（Sergio Miccú）將於12月19日在拿坡里的東方酒店（Oriente）召開披薩大會，以便取得相關共識。

他表示：「這屬於世界上披薩界重要時刻。拿坡里披薩的未來在很大程度上取決於協會和企業界之間決定。我希望協會和披薩製造商站在同一邊。毫無疑問，我們需要共同反思及進行統一決策。」

義大利 餡料 歐盟

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