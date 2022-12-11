「哥布林模式」是什麼意思？為何被選為2022代表字？

「哥布林模式」被選為牛津字典2022年度代表字。(取材自Pixabay)

英國 「牛津字典」頒布年度代表字，2022年選出了「Goblin mode」──哥布林模式──作為年度的關鍵字詞。Goblin mode意旨自我放縱、懶惰邋遢、甚至貪婪享樂主義；但拒絕社會期待壓力的哥布林模式，並非完全躺平、也未必擺爛，這是一種在疫情與戰爭衝擊、世界滿目瘡痍下的遁逃，也是讓人生得以喘息的手段。但為何是「哥布林」？只想「好好爽爽」的人生行不行？

無歉意的懶惰或貪婪

英國「牛津字典」每年會頒布年度代表字，象徵該年的集體心靈和流行趨勢。今年2022年首度開放投票，最終勝出的代表字「Goblin Mode」以31萬票、占總票數93%的壓倒性票數打敗「Metaverse」和「#IStandWith」，成為2022年的關鍵代表字。

什麼叫做「Goblin Mode」？直譯為「哥布林模式」，根據牛津大學出版社的定義，意指為「一種毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為，通常會表現出拒絕社會規範或期望的態度」。Goblin Mode強調生活的舒適感，排斥社會群體的期待壓力，重視個人的感受大過外在環境，所以可以「快樂地」暴飲暴食、順從自己的慾望，讓自己好好爽爽。

疫後生活巨變的反撲

Goblin Mode一詞最早從2009年就開始出現，但卻是到2022年才在歐美的社群媒體 上大量出現。牛津大學出版社認為，Goblin Mode的盛行其實就是當下世界局勢的反應，經歷了三年疫情歲月，依舊無法全面恢復正常生活而帶來的壓抑與倦怠感；以及戰爭爆發後造成的危機不安，都讓世人的身心狀態難有喘息。

因此強調爽快做自己、放縱身心靈的Goblin Mode，就成了拒絕回歸「生活常軌」的行為象徵，也是對於社會集體壓力的反彈回應。在TikTok平台上，Goblin Mode就是一個熱門關鍵詞，相關影音中可以看到許多人大吃零食或爆睡的軟爛寫照，用來對比網路社群上那些每天精實鍛鍊、餐餐精緻管控的「健康成功人士」。進入哥布林模式，就是這種對現實壓力的遁逃，讓無力感的人生有一個喘息的空間。

「哥布林模式」強調生活舒適感，排斥社會群體的期待壓力。(取材自推特)

但又為什麼要叫「Goblin」？一般中文會將Goblin音譯為哥布林，這是取自歐洲的民間傳說，相傳哥布林是一種矮小、綠色皮膚、尖耳長鼻的人形生物，在不同地區和時代的故事裡，哥布林的形象大同小異，多半住在陰暗的洞穴中，性喜惡作劇，也有的形象更強調狡猾、貪婪和醜惡的一面。

在後世的各種奇幻創作裡，哥布林是極為常見的角色類型，早期也有「地精」、「鬼怪」等不同的翻譯稱呼。在RPG角色扮演遊戲中，哥布林幾乎是必定出現的生物種類，通常是不太具備高智慧和思想的低等族群。不過像是在「哈利波特 」（Harry Potter）系列中，也有在古靈閣擔任銀行員這種「認真嚴肅」哥布林的形象，又或是超級英雄「蜘蛛人」（Spider-Man）系列登場的反派綠惡魔（Green goblin），其綠色尖耳的外觀形象正是來自哥布林。

源自歐洲民間傳說的哥布林，是許多影視角色原型，例如「蜘蛛人」反派「綠惡魔」。(美聯社)

比「躺平」更多了放縱

從哥布林的傳說或許不難想像進入「哥布林模式」的樣子，在英國「衛報」的實際哥布林案例中描繪的是在自宅中穿著邋遢、吃著高熱量食物、對外在形象毫不在意的生活，儘管對現實失望，但不盡然是對人生絕望，反而帶有一種調皮戲謔的意味。

因此有些中文翻譯將Goblin Mode譯為「躺平模式」或「擺爛模式」，恐怕是誤導原意。「躺平」一詞源自中國2021年的網路流行語，泛指在社會發展僵化、階級流動越來越困難的當代中國，無法有任何改變的巨大無力感和倦怠感，而誕生了「躺平」──停止努力、拒絕上進、慾望消失的疲累認命。

「哥布林模式」是TikTok熱門關鍵詞之一，許多人用軟爛姿態對比健康的生活模式。(取材自TikTok)

但Goblin Mode的自我和慾望相對旺盛，比起躺平更多了一點放縱的企圖；而「躺平」一語誕生在中國特殊的政治社會環境，脈絡與意義不能和Goblin Mode混為一談。

人類的「哥布林化」究竟是好是壞，可能也無法用一刀切的方式輕易評價。英國「衛報」引用了推崇哥布林模式的網路意見，認為看似墮落享樂的哥布林模式，也是有區分「健康哥布林」和「壞壞哥布林」不同的模式，在人畜無害的情形下，健康哥布林可以緩解壓力，傾聽自己的身心，這未嘗不是一種面對殘酷世界而能繼續生存的方法。

（轉載自聯合新聞網「轉角24小時」）