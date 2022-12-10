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車禍失憶認不出妻 美國癡心漢重墜愛河再求婚

綜合報導
美國的麥肯齊夫婦在去年6月遇上車禍，丈夫安德魯甦醒後失去了20多年的記憶，甚至認不出親人。（取材自臉書）
美國的麥肯齊夫婦在去年6月遇上車禍，丈夫安德魯甦醒後失去了20多年的記憶，甚至認不出親人。（取材自臉書）

美國57歲男子安德魯．麥肯齊（Andrew Mackenzie）去年發生車禍後失憶，還以為自己是在1993年，完全認不出眼前54歲的女子就是自己結婚36年的髮妻克里斯蒂 （Kirsty Mackenzie）。他日前決定再次向妻子求婚。而事件在網上曝光後，就引起網友熱議，不少人都大呼感動，「天啊，我都哭了」、「真愛，祝福你們！」、「你們讓我看到了真愛的樣子」。

香港01綜合媒體報導，車禍發生於2021年6月19日下午3點30分左右，麥肯齊夫婦在維珍尼亞州與小女兒慶祝完父親節，就坐上安德魯所駕駛的電單車回家。途中，一輛汽車違規衝紅燈，撞向了夫婦倆的電單車。目擊者表示，麥肯齊夫婦即時被拋飛至約15米遠的地上，險些喪命。

安德魯當場失去意識，他傷勢嚴重，除了全身多處骨折、內出血、肺部刺穿外，還有腦震盪，必須空運到夏律第鎮的大學醫院進行手術搶救生命。而克里斯蒂則有輕微腦震盪及數處骨折，萬幸的是沒有生命危險。當醫護人員取下她的呼吸管後，她即時要求探望昏迷的丈夫。

當安德魯從昏迷中甦醒過來，不記得意外的發生，近28年的歲月從他的腦海中煙消雲散。當護士請安德魯說出他的名字及當時的年月時，安德魯回答「是1993年」。他徹底忘了這些年間所經歷的一切，甚至連31歲、30歲的2個女兒和外孫都忘記了，但他卻清晰記得自己有個妻子。

在安德魯的記憶中，克里斯蒂是25歲的樣子，而克里斯蒂表示，當安德魯呆滯地看著她卻忘了她時，她極度恐懼，「那是我一生中最可怕的一天，我不知道該做些什麼來挽回他」。

當安德魯獲准離開加護病房後，醫護人員受不了克里斯蒂的軟磨硬泡，終於同意將他們安排在同一個病房。而令護士們出乎意料的是，安德魯的記憶慢慢恢復了，並且似乎已經認出克里斯蒂。克里斯蒂就補充說，他們重新墜入愛河，「我流下了幸福的眼淚，24小時內，他就煥然一新了」。

安德魯表示，在失憶的日子全靠克里斯蒂陪伴在旁，「沒有她，我永遠不會成功。對我來說，我一生的摯愛是克里斯蒂」。

於是他在8月29日的家庭旅遊中，在沙灘上再次向克里斯蒂求婚。兩人在家人面前再度喜結連理，約定要同偕白首。而克里斯蒂就說，「我認為沒有什麼能阻止我們，即使是撞到我們的汽車也沒能阻止我們的愛」、「我們擁有彼此，這才是最重要的」。

安德魯再次向克里斯蒂求婚，兩人在家人面前再度約定要同偕白首。（取材自臉書）
安德魯再次向克里斯蒂求婚，兩人在家人面前再度約定要同偕白首。（取材自臉書）

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