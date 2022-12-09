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贏球也被罵？南韓球員「踩過國旗」被自家網民出征

綜合報導
南韓奇蹟晉級16強賽，全隊興奮不已，但替補球員宋旻揆卻在合照時不小心踩到太極旗，遭到自家球迷出征。(美聯社)
南韓奇蹟晉級16強賽，全隊興奮不已，但替補球員宋旻揆卻在合照時不小心踩到太極旗，遭到自家球迷出征。(美聯社)

南韓在本屆卡達世界盃足球賽中擊敗勁旅葡萄牙後，晉級16強。賽後南韓隊上下歡欣鼓舞，在球場上合影時，一名球員卻在移動時直接踩過鋪在地上的國旗，被部分收看直播的南韓網友痛罵「國民之恥」，事後該名球員在社群平台上道歉。

南韓在小組賽中前兩場只拿下1分積分，對上強隊葡萄牙有非贏不可的壓力，最終以2：1獲勝。賽後等到確定在進球數上贏過烏拉圭後，南韓立刻慶祝晉級。

南韓奇蹟晉級16強賽，替補球員宋旻揆在合照時不小心踩到太極旗，遭到自家球迷出征。...
南韓奇蹟晉級16強賽，替補球員宋旻揆在合照時不小心踩到太極旗，遭到自家球迷出征。(取材自推特)

南韓奇蹟晉級16強賽，替補球員宋旻揆在合照時不小心踩到太極旗，遭到自家球迷出征。...
南韓奇蹟晉級16強賽，替補球員宋旻揆在合照時不小心踩到太極旗，遭到自家球迷出征。(影片截圖)

據TVBS報導，南韓隊合影時，替補球員宋旻揆因為要換位置，竟一腳踩過國旗，引發部分南韓網友撻伐：「國民之恥」、「快點退出國家隊吧」、「居然在全世界直播的時候踩太極旗」、「我知道你很開心，但下次請多注意一些」、「太恥辱了」、「你可是背負著國家，請有自覺一點」。

23歲的宋旻揆被自家球迷出征後，立即在Instagram限時動態道歉，並表示因為太高興了才沒有注意踩到國旗。

宋旻揆在Instagram寫下道歉文，表示自己太高興了，才會沒注意到踩在國旗上。...
宋旻揆在Instagram寫下道歉文，表示自己太高興了，才會沒注意到踩在國旗上。（取材自Instagram）

南韓 社群 足球

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