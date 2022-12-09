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克羅埃西亞選美小姐露半球看球賽 周圍男球迷全失神

編譯周辰陽
前克羅埃西亞選美冠軍諾爾身穿曲線畢露的加油裝為克國球隊加油，讓周遭男球迷不分年齡與國籍，都對她行注目禮。(路透)
前克羅埃西亞選美冠軍諾爾身穿曲線畢露的加油裝為克國球隊加油，讓周遭男球迷不分年齡與國籍，都對她行注目禮。(路透)

自2022年世足賽在卡達開踢以來，前克羅埃西亞選美冠軍諾爾（Ivana Knöll）就以曲線畢露的格子軍團加油裝吸引到不少目光，尺度則是隨著一場場比賽加大。她在日前祖國對陣比利時的賽事性感亮相，隨後上Instagram稍稍戲弄了一下被抓包拿手機對她拍照的男人們。

每日郵報指出，今年30歲的諾爾是模特兒兼設計師，被讚為世界盃最性感球迷，發布到官方Instagram帳號的照片及影像能見到她身穿格子軍團的性感服裝與各色泳衣，在卡達各處與球場觀眾席現身，可說是一路違反當地風俗。不過，據報諾爾未曾遭到逮捕，維安人員還加以保護，防止其他人接近。

前克羅埃西亞選美冠軍諾爾身穿曲線畢露的加油裝為克國球隊加油，讓周遭男球迷不分年齡...
前克羅埃西亞選美冠軍諾爾身穿曲線畢露的加油裝為克國球隊加油，讓周遭男球迷不分年齡與國籍，都對她行注目禮。(取材自[email protected])

根據報導，諾爾最新在Instagram發文，慶祝自己獲得100萬名跟隨者，附上的組合照則是攝影記者和球場觀眾席上一群男人狀似扭頭快速看了一眼身穿紅白格子比基尼上衣與紅色緊身長褲的諾爾，隨即掏出手機進行拍攝。她在圖說寫道，「100萬跟隨者，非常感謝你們的支持，愛你們大家！」

諾爾的粉絲很快就注意到照片中男人們的舉動，其中一人留言稱「就是這樣，這傢伙被抓到了，太太正拿著槌子在家等著」；也有人笑稱「一些阿拉伯人現在重新評估一些法律了」。「The Football Community」的臉書小編則寫道，「男人永遠都是男人」（Men will always be men）。

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