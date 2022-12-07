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150公斤英女胖到不敢上學 借學貸縮胃變辣妹

聯合新聞網
梅根手術前(左)胖到150幾公斤，動完手術後成功減掉50幾公斤(右)。（取材自抖音）
梅根手術前(左)胖到150幾公斤，動完手術後成功減掉50幾公斤(右)。（取材自抖音）

一名女大生因為胖到150幾公斤，讓她寧可在家線上上課，不敢出門上學。不過這名女大生後來鼓起勇氣動縮胃手術，現在她已經減掉50公斤，搖身一變成為性感辣妹。

據「鏡報」（Mirror）報導，今年22歲的梅根（Megan Fowler）從16歲就開始拚命減肥，不過由於她用的是網路上流傳的各種偏方，因此她不但沒有變瘦，反而還越來越胖。

本來梅根是一名橄欖球員，但是某次比賽後她的背受傷了，導致她無法繼續打橄欖球。已經不能運動，但梅根卻還是保持著跟以前一樣的飲食習慣，老是吃外食，於是她的體重持續增加，最後來到150幾公斤，讓她連行動都有困難。

體重過重讓她很沒有自信。她不敢跟朋友出門玩，甚至也不敢去學校上學，需要上課時都是透過線上上課。有天她在TikTok上看見一名女子到土耳其接受縮胃手術（sleeve gastrectomy surgery），於是決定也親身嘗試。

她努力打工外送比薩，甚至當起送乳員，每天要送牛奶到兩百多戶人家，只為了存夠手術費用。後來她終於存到一筆錢，加上學生貸款共3000英鎊（約3600美元）能夠到土耳其動手術。 

動完手術的梅根順利減下50幾公斤，從26碼變成16碼。雖然家人不能諒解她將錢用在手術上，但她非常開心能夠改頭換面。梅根表示，自己現在還在存錢，希望明年四月能夠到同一家醫院手術，除掉身上的贅皮。

手術 梅根 貸款

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