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不滿行李超重被罰 女嗆「瘦子少付」挨批肥胖羞辱

聯合新聞網
女子認為行李是否加收超重費，應該考慮乘客體重。示意圖，非當事人。(取材自ingimage)
女子認為行李是否加收超重費，應該考慮乘客體重。示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

國外一名女子因為不滿搭機時行李超重被罰錢，上網發文分享自己的經歷。女子在文中提及她認為乘客應該跟行李一起秤重，體重較輕的乘客應該要付較少的錢，引來其他網友抨擊。

據「鏡報」（Mirror）報導，這名網友在論壇Mumsnet發文寫道：「因為行李過重，地勤人員要求加收費用，這當然沒問題。但是我的體重加上行李才69公斤，我朋友的體重加上行李超過90公斤，卻因為行李沒有過重，沒有被要求收費。」

女子提到，她認為體重較輕的乘客照理來說應該能攜帶更多行李，因為與體重較重的乘客相比，他們用的燃料比較少。她甚至還在文中寫到，她跟朋友都覺得現行的收費制度很不公平，認為行李的重量應該跟乘客的體重一併秤重才公平。

不過這樣的言論引來不少網友批評。有網友說女子這麼做是「肥胖羞辱」（fat shaming），而且這樣的標準其實也不公平，因為身高和健康條件不同，體重就會不同，殘疾人士的體重也不一樣，因此女子的建議根本不適用所有人。

另一名網友則說，有些人可能是因為心理疾病患有飲食障礙，要在大家面前秤重根本是公開行刑，讓人不想去旅行。還有一名網友則搞笑回應：「我先把身高縮矮15公分，再把一條腿鋸掉……還是妳乾脆少帶點東西就好了？」

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