我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

受不了鄰居嘲諷「魔鬼家庭」 巴西男8個老婆跑一半

聯合新聞網
巴西男模烏索崇尚一夫多妻制，人生高峰一度擁有多達9名妻子，更因此聲名大噪。圖為烏索與妻子們的合照。（取材自Instagram）
巴西男模烏索崇尚一夫多妻制，人生高峰一度擁有多達9名妻子，更因此聲名大噪。圖為烏索與妻子們的合照。（取材自Instagram）

一夫多妻真能快樂似神仙？擁有8名妻子的巴西男模烏索（Arthur O Urso）致力打造「幸福大家庭」，還以「極樂輪班表」的制度與妻子們散播愛。烏索的夢想就是娶10個老婆，還要跟每個人生一個孩子，不料計劃趕不上變化，近來已有4名老婆向他提離婚，眼見寵妃人數驟減到只剩一半，烏索也親曝「關鍵原因」。

烏索曾因「一人擁9妻」聲名大噪，為了更快組成兒孫滿堂的大家庭，他不僅親自設計「自由戀愛大廈」，讓眾妻子們同居在愛巢中，還與愛妻制定「極樂輪班表」，每天按表操課「增加產能」。眼看「幸福大家庭」的夢想就要實現，烏索卻突然收到4名妻子的離婚訴求，計畫一夕之間全部崩毀。

烏索家庭多次遭鄰居騷擾，4名妻子無法忍受這樣的生活，而向他提出離婚。（取材自In...
烏索家庭多次遭鄰居騷擾，4名妻子無法忍受這樣的生活，而向他提出離婚。（取材自Instagram）

根據「每日星報」報導，烏索組織「愛的大家庭」後卻屢遭鄰居騷擾，附近居民疑似無法忍受他們的開放式關係，多次以行動表示抗議，甚至在住家周邊塗鴉「魔鬼的家庭」字樣，讓烏索的妻子們相當害怕，夫妻們也為此產生爭執。

烏索提到，過去夫妻們相處的非常好，儘管偶爾會有摩擦，但只要冷靜談過後都能解決。然而，鄰居的脫序行為卻使多位妻子陷入恐慌，有4名老婆因無法忍受提心吊膽的生活，而決心與他提出離婚。烏索與她們聊過後也甘願放手，他表示，「我們平靜地結束了，各自坦白了自己的感受，這就是自由戀愛應有的樣子」。

據悉，這並非烏索第一次拉響「離婚警報」，過去他曾擁有9名老婆，但一位妻子因想獨占烏索、無法忍受多妻生活，而向他提出離婚。眼見現在8位愛妻「被砍半」僅剩4人，烏索坦言希望能再找到新伴侶，他更在受訪時大方承認，「我不知道這（找到新老婆）何時會發生，也不確定我是否會再婚，但我確實想要擁有更多女人」。

巴西

上一則

踹肚、打巴掌…塞內加爾國會「全武行」懷孕議員恐流產

下一則

18歲俄女拒絕求婚竟遭綁架 當地「偷新娘」習俗令人恐懼

延伸閱讀

菲律賓版巴西狂歡節 巴科洛德面具嘉年華全市沸騰

菲律賓版巴西狂歡節 巴科洛德面具嘉年華全市沸騰
巴西野花牌綠蜂膠世界公認品質最高

巴西野花牌綠蜂膠世界公認品質最高
世足賽／喀麥隆踢翻「森巴兵團」 巴西史上首輸非洲隊

世足賽／喀麥隆踢翻「森巴兵團」 巴西史上首輸非洲隊
世足賽／給紅牌還上前握手 裁判暖心送喀麥隆隊長出場

世足賽／給紅牌還上前握手 裁判暖心送喀麥隆隊長出場

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

艾米尼之死引發2個多月抗議後 伊朗廢除道德警察

2022-12-04 09:47
梅根藉由紀錄片要外界先聽她的說法。（取材自Netflix）

梅根兒子亞契正面照曝光 容貌神似哈利小時候

2022-12-02 22:30

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算