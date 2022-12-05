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世足場上╱最快最準 世足官方球靈感來自阿拉伯帆船

綜合報導
2022世界盃官方足球紀念版產自印尼東爪哇大城茉莉芬，該工廠被視為印尼的驕傲。(路透)
2022世界盃官方足球紀念版產自印尼東爪哇大城茉莉芬，該工廠被視為印尼的驕傲。(路透)

2022世界盃足球賽官方足球紀念版是由印尼製造，並稱之為印尼的驕傲。印尼雖然無緣踢進32強，卻以另一種方式在世足上登場。

今年世足官方比賽用球Al Rihla(阿拉伯語，意為「旅程」)近日備受矚目。據中央社引述印尼媒體報導，東爪哇大城茉莉芬（Madiun）的一座工廠，受委託為這屆世足賽官方足球紀念版的生產商之一，已製作5萬多顆足球，銷往美國、德國、阿拉伯聯合大公國、巴西及英國。

這家工廠是印尼PT Global Way公司所有，根據這家體育用品製造公司的網站顯示，他們長期與彪馬（Puma）和阿迪達斯（Adidas）合作，2018年也曾經生產世足的紀念品。

印尼媒體「占碑論壇」（Jambi Tribun）分析，這代表印尼生產的足球品質受到世界肯定。東爪哇省省長柯菲法（Khofifah Indar Parawansa）表示，對於東爪哇能為2022年卡達世界盃足球賽做出貢獻感到自豪，希望能因此刺激經濟復甦。

國際足球總會表示，Al Rihla是迄今速度最快、且最具有準確性的球，該球外觀的設計靈感來自阿拉伯傳統帆船（Dhow），藍、紅和黃的配色是代表卡達的景色。而Al Rihla也是第一個完全使用水性油墨和膠水製作的足球，對環境的危害較小。

印尼球迷協會負責人伊格納西斯（Ignatius Indro）向媒體表示，印尼產品因高品質獲得全球認可，他感到自豪，「儘管我們的國家隊這次沒能參加世界盃，但印尼本地產品仍然走向了世界」。

伊格納西斯指出，近年印尼政府努力向世界推銷印尼產品，以與越南和中國等地競爭，世界盃正是印尼展示商品的重要舞台。

印尼自獨立以從未獲得世足賽資格，1938年曾以荷屬東印度代表隊成為首支進入世界盃決賽的亞洲球隊。

印尼 足球 世界盃

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