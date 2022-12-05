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世足場邊╱前克國小姐不怕犯規 露半球加油

聯合新聞網
諾爾第一場穿著還遮手遮腳。(取材自Instagram)
諾爾第一場穿著還遮手遮腳。(取材自Instagram)

卡達世界盃足球賽各國都會警告前往卡達觀看比賽，除了禁酒令外，還有千萬不要違反當地習俗，穿著太過於暴露上街，以免有被處分的危險，前克羅埃西亞選美冠軍諾爾(Ivana Knoll)就是不信這一套，她在克羅埃西亞對決加拿大的比賽，直接在球場穿著露半乳裝加油，有人留言：「卡達不抓嗎？」，但也有人打趣的說了，「難怪他們進四球了。」

前克羅埃西亞選美冠軍諾爾，在卡達世足球場穿著露半乳裝加油。(取材自Instagr...
前克羅埃西亞選美冠軍諾爾，在卡達世足球場穿著露半乳裝加油。(取材自Instagram)

卡達旅遊局都會對每位遊客通告前往該國觀看世界盃的球迷，避免在公共場合穿著過度暴露衣服，以示對當地文化的尊重，同時人們應該「確保衣服遮住肩膀和膝蓋。」

諾爾之前就穿著支持母國的格子軍團的性感泳裝，上多哈街頭拍照，還放在Instagram上，這次在球場更為誇張，展露在半乳的格子裝，在觀眾席走來走去，完全不在意同國球迷的眼光，她放的圖片及影片引起熱烈討論，雖有人要她尊重別人的文化，也有人說，「妳真可恥。」，也有人說，「很意外，卡達當局沒有抓妳。」

諾爾在球場裸半乳。(取材自Instagram)
諾爾在球場裸半乳。(取材自Instagram)

也有人挺她，高喊萬歲，最終克羅埃西亞在這場比賽落後一球後，逆襲進四球最後大勝，因此有網友留言最有趣，「這就是克羅埃西亞進四球的原因！」

世界盃 足球 加拿大

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