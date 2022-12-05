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世足場外╱球迷湧入 駱駝跑40趟才能休息… 累趴

綜合報導
足球迷紛紛想體驗騎駱駝，導致駱駝的「載客量」暴增。圖為駱駝在杜哈休息。(美聯社)
足球迷紛紛想體驗騎駱駝，導致駱駝的「載客量」暴增。圖為駱駝在杜哈休息。(美聯社)

卡達世足賽舉辦的1個月期間，上百萬足球迷湧入觀賽，大批觀光客紛紛到杜哈郊外沙漠體驗沙丘騎駱駝，導致駱駝的「載客量」暴增至平時的數倍之多。

中央社引述美聯社報導，周末數百名穿著足球衣或披著國旗的遊客排隊等著騎駱駝。駱駝若趴地不起，還會被主人強迫站起來。有一頭駱駝發出很響的咕噥聲，一名女遊客說：「聽起來像是牠們受欺負！」

據報導，駱駝主人趁著世足賽大撈一筆，收入是平時的好幾倍。49歲的蘇丹貝都因駱駝牧人阿里（Ali Jaber al Ali）說，在世足賽開幕前，他的公司平日一天大約提供20趟騎駱駝行程，周末一天大約50趟。世足賽開踢後，他和同事上午和傍晚各跑500趟，駱駝也從15頭增加到60頭。

阿里說，他可以從面部特徵分辨每一頭駱駝，也看得出來駱駝累不累，通常，如果牠們不願起身，或站起來之後又坐回去，那就是累了。

他說，觀光客暴增，兩趟行程之間的休息時間縮短了。一趟短程只有10分鐘，長一點的則有20到30分鐘。

阿里說，一頭駱駝原本跑完5趟行程就可以休息，但世足賽開踢後，這些駱駝要連續跑15到20趟行程才得以休息，有時甚至要跑40趟。

但也不是所有遊客都對騎駱駝感興趣。來自布宜諾斯艾利斯的47歲房仲業者柯里格利安諾（Pablo Corigliano）說，他原本期待會有更道地的體驗。

他說：「我原本期待更狂野的東西。我以為可以穿越沙漠，但我抵達時，只看到典型的遊客服務站。」騎駱駝的行程從高速公路旁的沙漠展開，距離工業城市梅薩伊德（Mesaieed）和市內大片煉油廠不遠。

柯里格利安諾後來很快就和一群朋友找起沙灘車，想要直闖沙漠。

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