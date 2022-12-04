戒兒網癮出奇招 規定日玩16小時第三天就崩潰

中國湖北省一對夫婦為了幫助兒子戒「遊戲癮」，規定兒子要在家每天打電動16小時，沒想到第三天就投降。（取材自微博）

許多家長都會擔心孩子沉迷遊戲，影響功課與身心健康，日前有一對中國湖北省的夫妻，不滿八歲兒子沉迷電動，決定讓他專心在家玩電動，不過要求他每天都要玩16小時，還要達到KPI（績效指標），兒子第一天非常興奮，但玩到第三天就崩潰。

據中國媒體「星視頻」報導，有一個就讀小學三年級的八歲男童，他太過沉迷電玩，不僅告訴老師「不想上學，想玩遊戲」，而且老師不論怎麼勸他，他都堅持不要上課，讓男童的家長十分困擾。

男童媽媽決定向學校請假一周，讓他專心在家玩電動，不過爸媽幫他制定了非常嚴格的打遊戲計畫，要求他每天都要玩16小時，還要達到KPI，每天中午跟晚上都要對遊戲戰績進行復盤與檢討。

不僅如此，媽媽還請遊戲高手來「打爆」兒子，讓兒子了解到自己跟高手的差距，父母指出「這個件事為了讓兒子體驗，打遊戲也不簡單」。起初兒子非常興奮，第一天吃飯都隨便吃，急著打遊戲，但是到了第三天，他就承受不了，總共崩潰了四次。

有網友在PTT留言表示「其實這方法很不錯啊XD」、「認真說，這真的超有效，輕鬆玩遊戲，跟把你當職業選手不同」、「每天打遊戲八小時，要求你積分一定要提升多少，沒到每場開半小時檢討會，大概也不用一個月就寧願上學了」。