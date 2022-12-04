我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

戒兒網癮出奇招 規定日玩16小時第三天就崩潰

聯合新聞網
中國湖北省一對夫婦為了幫助兒子戒「遊戲癮」，規定兒子要在家每天打電動16小時，沒想到第三天就投降。（取材自微博）
中國湖北省一對夫婦為了幫助兒子戒「遊戲癮」，規定兒子要在家每天打電動16小時，沒想到第三天就投降。（取材自微博）

許多家長都會擔心孩子沉迷遊戲，影響功課與身心健康，日前有一對中國湖北省的夫妻，不滿八歲兒子沉迷電動，決定讓他專心在家玩電動，不過要求他每天都要玩16小時，還要達到KPI（績效指標），兒子第一天非常興奮，但玩到第三天就崩潰。

據中國媒體「星視頻」報導，有一個就讀小學三年級的八歲男童，他太過沉迷電玩，不僅告訴老師「不想上學，想玩遊戲」，而且老師不論怎麼勸他，他都堅持不要上課，讓男童的家長十分困擾。

男童媽媽決定向學校請假一周，讓他專心在家玩電動，不過爸媽幫他制定了非常嚴格的打遊戲計畫，要求他每天都要玩16小時，還要達到KPI，每天中午跟晚上都要對遊戲戰績進行復盤與檢討。

不僅如此，媽媽還請遊戲高手來「打爆」兒子，讓兒子了解到自己跟高手的差距，父母指出「這個件事為了讓兒子體驗，打遊戲也不簡單」。起初兒子非常興奮，第一天吃飯都隨便吃，急著打遊戲，但是到了第三天，他就承受不了，總共崩潰了四次。

有網友在PTT留言表示「其實這方法很不錯啊XD」、「認真說，這真的超有效，輕鬆玩遊戲，跟把你當職業選手不同」、「每天打遊戲八小時，要求你積分一定要提升多少，沒到每場開半小時檢討會，大概也不用一個月就寧願上學了」。

上一則

WHO：90%人口一定程度新冠免疫 但結束時機未到

下一則

日本安保政策轉彎「將擁攻敵能力」 憂心鄰國飛彈技術

延伸閱讀

幫幫忙基金會送出1200個禮包助民眾過節

幫幫忙基金會送出1200個禮包助民眾過節
爸媽奇招治網癮兒 要求「每天玩16小時」下場曝

爸媽奇招治網癮兒 要求「每天玩16小時」下場曝
在公共交通上看人

在公共交通上看人
快看世界／麻州這所高中禁用手機 學生甘願不做低頭族

快看世界／麻州這所高中禁用手機 學生甘願不做低頭族

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目