7600萬年歷史… 霸王龍頭骨 蘇富比無底價上拍

蘇富比將拍賣霸王龍頭骨「麥西莫斯」。(圖：蘇富比提供)

兩年前，佳士得在紐約以3185萬美元天價拍出暴龍化石史丹（Stan），帶來恐龍 化石的拍賣 熱潮。就在佳士得在香港拍賣暴龍化石「尚神(Shan)」前，蘇富比又宣布將在12月9日在紐約以無底價上拍霸王龍（即暴龍）頭骨「麥西莫斯」（Maximus），並預估將以1500萬至2000萬美元成交，身價緊咬「尚神」，兩大暴龍化石誰能勝出，甚至打破暴龍化石成交歷史紀錄，也成為拍賣界的話題。

霸王龍亦稱暴龍，可謂全球最廣為人知的恐龍品種。它不只是博物館最常收藏的恐龍化石，也出現在許多好萊塢電影裡。這次上拍的「麥西莫斯」已有7600萬年歷史，高79.75英寸，重逾200磅，更是歷來出土最完整、保存最完好的霸王龍頭骨之一。

這具霸王龍頭骨被命名為「麥西莫斯」（Maximus），這是古羅馬最偉大的軍事領袖的專屬頭銜，以展現霸王龍作為捕獵與戰鬥之王的地位。

這具龐大的頭骨出土自美國南達科他州 哈定縣（Harding County, South Dakota）的私人土地，來自白堊紀晚期形成的地獄溪地層。

地獄溪地層是全球出土最多霸王龍相關化石的地帶，拍賣史上首具恐龍化石、1997年登上蘇富比拍場並以830萬美元成交的霸王龍「蘇」（Sue），以及2020年以3185萬美元成交的霸王龍化石「史丹」（Stan），都出自這個地帶。

除了霸王龍外，許多廣為人知的白堊紀時期恐龍也是從地獄溪地層中出土，包括三角龍（Triceratops）、埃德蒙頓龍（Edmontosaurus）、甲龍（Ankylosaurus）、厚頭龍（Pachycephalosaurus）等。