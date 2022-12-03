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澳洲雪梨2500人海灘裸拍 示警皮膚癌

綜合報導
約2500人在澳洲雪梨的邦迪海灘脫光擺姿勢，供美國攝影藝術家杜尼克拍攝裸體藝術作品，以喚醒人們對皮膚癌的意識。（Getty Images）
約2500人在澳洲雪梨的邦迪海灘脫光擺姿勢，供美國攝影藝術家杜尼克拍攝裸體藝術作品，以喚醒人們對皮膚癌的意識。（Getty Images）

為喚醒人們對皮膚癌的意識，約2500人日前在澳洲雪梨的邦迪海灘全身脫光光並擺好姿勢，供美國攝影藝術家杜尼克（Spencer Tunick）拍攝裸體藝術作品。

中央社綜合電訊報導，杜尼克以在世界地標上拍攝裸體群眾的藝術作品而聞名，他用擴音器引導參與者在海灘上變換數個不同姿勢，接著讓許多人進入海裡裸泳。

居住在美國紐約的杜尼克與一家慈善機構合作打造裸體藝術作品，以提高人們對皮膚癌之一的「黑色素瘤」（Melanoma）的警覺意識，黑色素瘤是澳洲第四大常見癌症

據澳洲聯邦政府估計，澳洲今年新確診的皮膚癌個案預計約1萬7756例，約1281人將死於皮膚癌。

杜尼克當天在邦迪海灘（Bondi Beach）說：「我們有機會提高人們對皮膚檢查的認識，我很榮幸來到這裡創作藝術，讚揚身體之美與保護的重要性。」

參與這次活動的林德納（Robyn Lindner）表示，她克服內心緊張來參加這次裸體拍攝。主辦單位指出，這次共有2500人參與拍攝。

英國「衛報」報導，這2500人代表澳洲每年死於皮膚癌的人數。杜尼克希望藉由這個藝術作品，鼓勵澳洲人定期做皮膚檢查。

杜尼克上次在雪梨主導的大規模拍攝已是2010年，當時有5200名澳洲人在雪梨歌劇院（Sydney Opera House）前集體裸身參與拍攝。

他2020年5月向美國有線電視新聞網（CNN）提到他先前的拍攝作品時說，他用他的藝術讓裸體去污名化，鼓勵大家「像看待畫作或雕像一樣，尊重人體是一種藝術形式」。

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