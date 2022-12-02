德超市擺對手國旗 紀念「爆冷」戰役 被讚有風度

德國超市用幽默方式紀念世界盃。（取材自臉書）

2022卡達世界盃足球 賽正如火如荼開打，德國 隊日前爆冷輸給日本 ，賽後德國有超市用幽默方式紀念這場比賽，如此大氣表現，也讓德國坦克在第二輪賽事逼和西班牙隊，保有一絲晉級希望。而日本隊第二輪賽事意外敗給哥斯大黎加，由於球迷慶祝首輪贏球時「有秩序的暴動」，料不致像比利時輸摩洛哥時「焚車、砸店」。

臉書粉專「野腳小秋」近日分享一間德國連鎖「雷弗」（Rewe）生鮮區的照片，在生鮮區的左邊用了黑色、紅色、黃色3種顏色的食物擺成德國國旗，右邊則用紅色番茄與白色蒜頭擺成了日本國旗，但地板放的地墊上面寫「1：2」，讓大家笑翻，「野腳小秋」也狂讚超市「非常open mind」，網友也留言表示「德國人好幽默」、「覺得那個一微微扭曲又帶滑落感，充分顯示內心崩潰」、「能用幽默大方的方式面對挫敗，氣度不簡單呀，不論是店家或是來店消費的客人都是」。

而日本隊首戰德國贏球後，遠在東京的球迷於街頭狂歡時，都十分遵守交通規則，綠燈才衝到馬路中央歡呼，紅燈就立刻回到人行道，不妨礙車輛的行使。這般「有秩序的暴動」讓網友們直呼：「連慶祝勝利都要看紅綠燈，這真的很日本！」

另外，比利時在今年世足賽首戰就以1：0擊敗加拿大，比利時主將德布勞內（Kevin De Bruyne）彷彿吃了「誠實豆沙包」，近日在訪問中直言不看好自家球隊奪冠，「我們最好的機會是2018，我們太老了。」果然，比利時在第二輪賽事，意外被摩洛哥踢倒。