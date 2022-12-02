絕緣世足會內賽20年 土耳其用冰淇淋征戰卡達

無論在台北或是伊斯坦堡，一有顧客上門，土耳其冰淇淋店周圍數分鐘就能吸引民眾拿著手機圍觀，等待記錄即將上演的攻防。（中央社）

自2002年世界盃 後，土耳其已與世足會內賽絕緣20年。這個流著足球 血液的國家今年拒絕缺席，出動以逗弄客人為賣點的冰淇淋征戰卡達，在國際賽事刷足存在感。

中央社報導，2022年世界盃足球賽20日在卡達開踢，首都杜哈（Doha）可見一處小販前吸引各地球迷大排長龍，等著享用土耳其「欲拒還迎」的冰淇淋。

店老闆阿爾達（Harun Ardağ）對安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）表示，「雖然土耳其沒踢世界盃，但是我們來參加」。

阿爾達說：「我們以冰淇淋代表土耳其，我們以口味及表演向世界介紹卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）冰淇淋。」

他表示，南美球迷對土耳其冰淇淋特別感興趣，「巴西、阿根廷及智利球迷在購買時欣賞表演，玩得很開心」。

土耳其行動冰淇淋店看似與其他攤販無異，但老闆刻意讓客人拿不到冰淇淋的表演藝術獨步全球。無論在台北或是伊斯坦堡，一有顧客上門，冰淇淋店周圍數分鐘就能吸引民眾拿著手機 圍觀，等待記錄即將上演的攻防秀。

一般認為，卡拉曼馬拉斯冰淇淋是土耳其冰淇淋的起源。特殊野生蘭花莖這項靈魂原料，使卡拉曼馬拉斯冰淇淋黏著自如、不易融化、耐嚼，還可以用刀叉吃。

談到「突厥戰士」土耳其隊，過去在歐洲向來是一支「敗軍之將不可言勇」的隊伍，1954年踢入世界盃後，2002年一役奪下世足賽季軍，寫下土耳其足球史上最亮麗的一頁。

當年「不鳴則已，一鳴驚人」是土耳其前鋒蘇庫爾（Hakan Sukur）的最佳寫照，季軍戰開賽才11秒，蘇庫爾就攻破南韓大門，刷新世界盃最快進球紀錄。

20年來，土耳其卻難再重拾過往榮光，今年於世界盃外圍賽附加賽輸給葡萄牙。出身土耳其黑海區域的特拉布宗體育隊（Trabzonspor）今年5月雖然拿下隊史上第6座土耳其足球超級聯賽（Turkish Super League）冠軍，卻於3個月後在歐洲冠軍聯賽（Champions League）附加賽事中輸給丹麥哥本哈根隊（FC Copenhagen），代表土耳其27年來首度無緣歐冠。

英國「觀察者週刊」（The Spectator）指出，特拉布宗敗陣，只是土耳其足球不振的跡象之一。十年來，由於管理不善、政治干預及貨幣里拉貶值，土耳其足球持續衰敗，還負債累累。