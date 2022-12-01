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該改了… 全球最爛密碼曝光 駭客1秒就破解

編譯林奇賢
NordPass公布今年全球最常用的200組密碼，有些密碼甚至不用1秒鐘就被駭客破解。(路透)
NordPass公布今年全球最常用的200組密碼，有些密碼甚至不用1秒鐘就被駭客破解。(路透)

NordVPN團隊推出的密碼管理工具NordPass公布今年全球最常用的200組密碼，有些密碼甚至不用1秒鐘就被駭客破解。台灣上榜的常用密碼也和全球清單相似，最常見的密碼是「vip」，不少人的密碼強度仍非常弱。

今年全球最常用的爛密碼是「password」，駭客不用1秒就能破解。第二和第三常見的密碼分別是「123456」、「123456789」，也是1秒以內就被破解。

在獨立網路安全研究人員分析了3 TB的資料庫，幫助NordPass彙整出這份名單，結果發現許多非常有趣（和發人深省）的事，例如全球近500萬人把「password」當作密碼、在20組最常用的密碼中，有18個在一秒內被猜到。

若讀者的密碼有在這份清單上，就該更改了。以下是NordPass整理今年台灣最常用的20組密碼：vip、123456、1234、000000、1qaz2wsx、12345、12345678、1111、123、123456789、111111、a123456、123123、8888、a12345、abc123、a123987、666666、a123654、aa123456。

開源的密碼管理服務Bitwarden調查發現，美國31%的受訪者過去18個月經歷資料外洩。為避免此一問題，NordPass建議使用至少12個字元、包含各種大小寫英文字母、符號、數字的密碼。密碼生成器有助形成這類複雜的密碼。

用戶也應該避免在多種帳戶使用同一組密碼，不過這種情況合乎情理、且很普遍。Bitwarden發現，每10名美國人就有超過8人在不同網站重複使用密碼，49%的受訪者表示他們靠記憶管理密碼。

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