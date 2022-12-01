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闖古馬雅神廟扭腰擺臀 金髮女被扯髮潑水圍攻

編譯周辰陽
有名女遊客擅闖古馬雅神廟「卡斯蒂略金字塔」，登上頂端後更是兩度手舞足蹈，隨後遭到民眾圍攻。（取材自抖音）
有名女遊客擅闖古馬雅神廟「卡斯蒂略金字塔」，登上頂端後更是兩度手舞足蹈，隨後遭到民眾圍攻。（取材自抖音）

有一名女遊客擅闖墨西哥的古馬雅庫庫爾坎（Kukulcan）神廟，登上頂端後兩度手舞足蹈。整個過程噓聲四起，而她隨後也遭到了憤怒民眾圍攻，極其狼狽地離開，影片在網路暴紅。

據Sky News報導，儘管當局禁止民眾攀爬奇琴伊察（Chichen Itza）考古遺址的卡斯蒂略金字塔（El Castillo），但該名金髮女郎逕自登上91級台階，在約24公尺(約78.7呎)高古神廟頂端擺姿勢與扭腰擺臀，隨後更走進了神廟，出來之後再次手舞足蹈。

古馬雅庫庫爾坎神廟「卡斯蒂略金字塔」。（路透 ）
古馬雅庫庫爾坎神廟「卡斯蒂略金字塔」。（路透 ）

這名女遊客接下來被保全人員帶下來，憤怒民眾隨即迎了上去。影片顯示，在她穿過人群時，遭憤怒的當地人扯頭髮與推擠，還有多人拿著礦泉水直接往她身上潑過去。據轉述，一些人更大喊「出去」、「把她關起來」跟「坐牢」。

TikTok用戶羅培茲（Angela Lopeze）把影片上傳，同時寫到「這就是為什麼你不會對歷史悠久的馬雅金字塔無禮」。另一位錄下這起事件的網友則說，女子的行為表明「缺乏尊重」。

墨西哥 TikTok

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