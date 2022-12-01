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15年沒積雪 阿爾卑斯山小鎮雪纜 2天拆光

綜合報導
法國阿爾卑斯山小鎮聖費米因多年沒積雪，已在上個月底拆除15年來不曾運行的滑雪纜車。（Getty Images）
法國阿爾卑斯山小鎮聖費米因多年沒積雪，已在上個月底拆除15年來不曾運行的滑雪纜車。（Getty Images）

法國阿爾卑斯山小鎮聖費米（Saint-Firmin）因多年沒積雪，拆除15年來不曾運行的滑雪纜車。當地居民表示，雪纜15年前最後一次運行，也僅使用一個周末，此後就再也沒啟用過。

中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）報導，聖費米小鎮滑雪纜車興建於1964年，過去每逢冬季幾乎都會降雪，但最近數十年來情況惡化，氣候變遷危機讓減山區積雪大減，縮短滑雪季節。

定居在聖費米小鎮的63歲居民博宗（Didier Beauzon）告訴CNN：「全球暖化已經發生，改變了我們看見的世界。」。博宗記得在他青少年時期，小鎮每逢冬季就會在滑雪場替孩子們舉辦活動。遺憾的是，這些傳統隨著雪融化而消失，只剩鏽跡斑斑的纜車靜靜佇立，提醒人們往日的美好時光，因此小鎮決定擺脫它。

據報導，法國環保組織Mountain Wilderness受命拆除滑雪纜車，拆除團隊約由20名工人組成，花了2天時間拆除整個纜車系統，這支團隊已在法國拆除約10個類似的滑雪纜車系統。

聖費米小鎮纜車的拆除成本約2萬歐元（約2萬829美元），主要由當地政府在慈善機構幫助下出資，拆下的金屬將回收再利用。

這大概不會是最後一個被拆除的滑雪纜車。今年，破紀錄熱浪席捲法國和西歐大多數地區，夏季氣溫逼近甚至飆破攝氏40度(華氏104度)，野火席捲法國南部和西部地區。

滑雪 氣候變遷 降雪

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