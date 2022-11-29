贏了 沙烏地球迷揮拳熊吼拆門

圖為在現場觀戰的沙烏地阿拉伯球迷。(路透)

世界排名第51的沙烏地阿拉伯 日前在卡達世足賽爆冷擊退阿根廷，當地民眾難掩喜悅，有人踢飛坐墊，也有人把門拆了，放在前院後轉身與其他人相擁。

This Saudi Arabia fan got so excited over the win against Argentina that he threw his door 😂😂pic.twitter.com/p1yKqBNGbt — LADbible (@ladbible) 2022年11月22日

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沙烏地以2比1爆冷逆轉勝後，推特 影片可見數名在家中觀賽的男性吼叫、揮拳，並熱烈相擁表達喜悅。也有人在空中揮舞雙手，甚至興奮到把門拆了丟在前院，再一路吼回室內，其他民眾持續跳上跳下，現場幾近沸騰。

網友CRYPTO ESCOBAR於影片下推文表示，「那道門是做了什麼，得承受這些」，也有人留言「才第一場就拆門，之後掀屋頂嗎」。網友Ryan留意到影片中一名坐在角落、微笑不語的男性，「他一定押阿根廷」。

運動網站Pickswise隨後指出，門已歸位。