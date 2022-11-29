主動收垃圾 世足日本球迷贏尊敬 媒體讚「完美客人」

世足賽開幕戰後，日本足球迷留下來清垃圾，贏得一致稱讚。(取材自推特)

日本足球 迷有著在國際賽事整理場館垃圾的歷史，今年卡達世足賽開幕戰後，就有日本足球迷留了下來清理周遭垃圾，贏得國際足球迷與網友的感動與尊敬，外媒ESPN更大讚「他們是完美的客人」。

來源：Instagram

LADBible報導，身為2022年FIFA世界盃的地主國，又是首次在世足賽亮相，但卡達出師不利，以0比2敗給了厄瓜多。超過67000名球迷進場觀戰，卻親眼目睹了歷屆賽事最糟糕的地主隊表現，不少人乾脆在下半場提前離開，幾千個座位空無一人。在比賽結束後，日本足球迷開始動手整理觀眾席，確保垃圾獲得清理。

來自波斯灣國家巴林的網紅法魯克（Omar Farooq）目擊了日本足球迷清理垃圾的舉動，將過程拍攝成影片上傳Instagram。可見到身穿日本足球代表隊球衣、國旗跟武士裝束的球迷，一排接著一排撿起其他支持者扔在場館的垃圾，並且裝進手上的提袋跟塑膠袋。

法魯克說，「日本粉絲決定打掃體育館，有人說服我說這很正常的，這甚至不是他們的比賽！當我問他們說，『你們為什麼要清理跟你們無關的東西？』，答案是『日本人從不把垃圾留下，我們尊重這個地方」。

根據報導與影像，日本球迷也撿起了卡達與厄瓜多球迷扔掉的旗幟，稱這些象徵「受到尊重」，隨後法魯克與其他中東國家的球迷也加入日本球迷的行列，幫忙整理觀眾席的垃圾。法魯克在影片表示，這是他聽說過的事情，但從沒想過這是真的，「哇，真的令人尊敬」。

日本隊再次將休息室打掃得一塵不染。(取材自FIFA官網)