她棄神經外科改「拍片跳鋼管」 賺得比醫師爸媽多

英國女子梅賽德斯全職當成人網站模特兒後，收入超越當醫生的父母。（取材自Instagram）

22歲的英國 女子梅賽德斯（Mercedes Valentine）本來是一名神經外科研究員，在成人網站「OnlyFans」身兼模特兒，沒想到收入比當醫師的爸媽還多，她毅然決然放棄研究工作，全職當模特兒後，收入更是超越父母。

根據「太陽報」報導，梅賽德斯10幾歲時被診斷罹患罕病鬆皮症(EDS)，關節 與皮膚都有些損害，通常患者因皮膚彈力異常過度，關節非常靈活，這也使梅賽德斯擁有超乎常人的柔軟度。大學期間她學了鋼管舞與脫衣舞，並在2021年開設OnlyFans的帳號。

梅賽德斯表示，自己一碰到桿子時就非常喜歡，也熱愛表演與展現自己擅長的東西。起初她對自己在OnlyFans上受歡迎程度感到驚訝，現在則非常感謝平台讓自己可以選擇喜愛的生活方式與自由。

轉職後梅賽德斯收入最好的一個月曾超過4萬英鎊（約4.8萬美元），年收遠超過都在當醫生的父母每年20萬英鎊（約24萬美元）。梅賽德斯也表示，自己離開醫界爸媽表示支持，但身邊有人對於她在OnlyFans上的一些內容感到擔憂。爸媽並不特別擔心，因為他們只希望梅賽德斯快樂。