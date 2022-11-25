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棕熊扶正路倒三角錐 網讚爆：比人有公德心

聯合新聞網
一隻野生棕熊走在路上，突然發現一個三角錐倒在路邊，本來以為牠會拿起來玩時，沒想到牠竟然超佛心，立刻伸出熊掌將其扶正，不少網友都直呼「熊比人類有公德心」。 （取材自Instagram）
一隻野生棕熊走在路上，突然發現一個三角錐倒在路邊，本來以為牠會拿起來玩時，沒想到牠竟然超佛心，立刻伸出熊掌將其扶正，不少網友都直呼「熊比人類有公德心」。 （取材自Instagram）

工讀生又現身？最近一段影片瘋傳，一隻野生棕熊走在路上，突然發現一個三角錐倒在路邊，本來以為牠會拿起來玩時，沒想到牠竟然超佛心，立刻伸出熊掌將其扶正，不少網友都直呼「熊比人類有公德心」。

最近在社群網站上有一段影片瘋傳，美國一名野生動物攝影師馬洛(Michael Mauro)捕捉到一段稀有畫面，之前他在阿拉斯加迪納利國家公園(Denali National Park) 遇見兩隻野生棕熊，路邊剛好有一個倒掉的三角錐，其中一隻棕熊靠近的時候竟然發揮超強公德心，主動伸出熊掌將倒掉的三角錐重新扶正，讓馬洛整個看傻眼。

馬洛表示，當初這個三角錐有野生棕熊把它當玩具玩，結果這2隻棕熊其中一隻居然路見不平拔刀相助，靠近三角錐後咬住底部再伸出右掌將三角錐重新扶好，發現三角錐不會再倒掉後就拍拍屁股離開，「牠肯定是個負責任的孩子，畢竟自然界總是會發生神奇的事情」。

其實這段引人瘋傳的影片是在2020年2月拍攝的，只是最近又被網友挖出來瘋傳並上傳到臉書上，網友留言表示「熊熊都比人類有公德心」、「又是一名工讀生」、「可能這隻熊有強迫症，不喜歡看到東西被打翻」、「自然界真的有很多令人驚喜跟意外的事件發生」。

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