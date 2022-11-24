印度廁所博物館 「馬桶王座」藏了路易十四的祕密

印度首都德里有一座國際廁所博物館，展出各式馬桶及廁所進化史。圖為民眾觀看法國國王路易十四的馬桶王座複製品。（中央社）

印度 首都德里有全球第一座「廁所博物館 」，除展出各式馬桶、廁所進化史之外，也附設利用廁所發電、製造淨水的環保區。館內最吸引民眾好奇的就是法國國王路易十四的「馬桶王座」複製品，此外還收藏了台灣主題餐廳的馬桶餐具。

中央社報導，國際廁所博物館由印度社會學家巴札克（Bindeshwar Pathak）設立，透過史料、照片及馬桶、尿壺等展品，訴說從公元前3000年到現代的廁所演變史。

1992年在印度首都德里成立的國際廁所博物館，號稱是全球首座以廁所為主題的博物館，展出各式馬桶及廁所進化史。（中央社）

助理館長拉吉普特（Neelam Rajput）表示，這是全球第一座以廁所為主題的博物館，目的是要告訴民眾廁所對生活環境及人體健康的重要性。早年，印度鄉村民眾因認為廁所不潔，不願在家中設廁所，寧可在戶外或田野解決，然而這不但汙染了環境，也讓婦女在如廁時面臨人身危險。

一進廁所博物館就可看到許多國旗，這些都是展品的來源地。台灣的廁所主題餐廳也被收錄，許多參展民眾看到照片中的馬桶形餐具，多會不禁表示，希望有機會前去體驗。

設於印度首都德里的國際廁所博物館，每天吸引許多好奇民眾前往參觀。（中央社）

博物館展出各式各樣的馬桶，包括顯示古代具有階級意識的上下層廁所、可利用太陽能風乾排泄物作為堆肥的馬桶、使用後可焚化排泄物的馬桶等，而好奇度最高的就是法國國王路易十四的國事寶座複製品。

根據解說，路易十四飽受便秘之苦，每天耗費在馬桶上的時間多達5小時，因此設計出馬桶王座，如此一來就可以一邊方便一邊與大臣討論國事。

博物館與非營利組織「無障礙國際社會服務組織」（Sulabh International Social Service Organization，SISSO）創辦人巴札克，鼓吹廁所對環境及人體健康的重要性，在偏鄉興建廁所，廁所博物館的戶外區展示了SISSO在偏遠地區興建的公廁及相關系統。

SISSO自1970年成立以來，已興建3萬多座學校廁所、1萬多座公共廁所，並協助160萬戶家庭蓋廁所。