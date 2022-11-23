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電動辦公椅上路？ 福斯研發 時速近12英里

聯合新聞網
福斯汽車推出一款電動概念辦公椅，時速可達11.81英里。（視頻截圖）
福斯汽車推出一款電動概念辦公椅，時速可達11.81英里。（視頻截圖）

近年不斷投入電動市場研發的福斯汽車，最近推出一款電動概念辦公椅，雖然五輪的電動椅難以跟福斯電動車相提並論，但每小時可達19公里(11.81英里)的速度，仍讓人留下深刻印象。

根據美國現代奢華品雜誌Robb Report報導，製造高性能且舒適的汽車座椅80多年的福斯，最近設計出電動辦公椅，不僅椅座採用可加熱的汽車座椅，更增添扶手，且操控版也連結到底座的五個輪子。

這款電動辦公椅不僅全電動，可靠電力移動之外，時速可達19公里(11.81英里)，而福斯雖未提供電池規模，但公布電池續航里程為13公里(8.08英里)。設計出電動辦公椅的福斯挪威團隊，將觸角從汽車延伸到辦公室，他們除了將量產車子的產品功能應用到椅子上，也把車用的LED燈、音響與360度環繞鏡頭，都融入椅子的設計，讓使用者可以隨時關注老闆，甚至還附上拖車掛勾，以防想帶同事去兜風時，可以椅子勾椅子一起出發。

不過，福斯設計這項概念產品目前未傳出要量產，但賓士在今年有推出一款跑車座椅的辦公椅，基本上就是把高級跑車座椅安裝在辦公椅底座上。但與福斯不同的是，它不是電動的，而售價為3345美元。

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