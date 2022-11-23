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常戴耳機或上夜店 全球13億年輕人聽力恐損

綜合報導
最新報告顯示，若使用不安全音量聆聽音訊，未來全球超過13億年輕人恐面臨聽力受損；圖為示意圖。（路透）
最新報告顯示，若使用不安全音量聆聽音訊，未來全球超過13億年輕人恐面臨聽力受損；圖為示意圖。（路透）

一項由世界衛生組織（WHO）主導的研究報告指出，全世界最多恐有超過13億年輕人因使用耳機或出入吵雜音樂場所，可能面臨聽力受損的風險。

中央社引述法新社報導，世界衛生組織呼籲年輕人應更加注意自己關於聽力的習慣，也敦促各國政府和製造商採取更多措施來保護下一代的聽力。

這篇發表在「英國醫學期刊全球健康」（BMJ Global Health）的分析報告，審視過去20年來以英語、西班牙語、法語和俄語發表的33項研究數據，對象涵蓋1萬9000多名從12歲到34歲不等的受試者。

分析發現，有24%的年輕人在使用連接智慧手機等設備的耳機時有不良習慣；報告發現48%的受訪者常待在像演唱會或夜店等不安全的噪音環境。

合併相關研究後，這份報告估計全球身處聽力受損風險的年輕人，少則6.7億人，多則甚至恐達13.5億之多。

南卡羅來納醫學大學（Medical University of South Carolina ）的聽力學家、這項研究的首席作者狄拉德（Lauren Dillard）說，人數範圍會如此之廣，部分原因在一些年輕人可能同時身處前述兩種不安全因素。

據報導，狄拉德指出，降低耳機可能帶來的聽力受損風險，最佳做法就是調低音量並縮短戴耳機時間；但她也坦承「不幸的是，大家真的都喜歡非常吵鬧的音樂」。

狄拉德建議，耳機使用者應使用裝置上的設定或手機App來控管音量等級。

狄拉德還說，在音樂會或夜店等喧鬧場所應戴耳塞，「坐在音響喇叭前也許很爽，但這對長期健康來說絕非好事」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國疾病管制暨預防中心（CDC）限定的安全噪音等級，是每周40小時、85分貝左右。

但這份報告顯示，人們一天光聽2個半小時耳機，就相當於92分貝；而人們用智慧手機聽MP3音檔時，通常選定的音量就約合105分貝，夜店或音樂或等場所的噪音值更達104到112分貝。

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