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她看不懂韓文 把紙巾當糖果放嘴裡

聯合新聞網
女網友表示，她曾收到一袋禮物，因為不識韓文，誤把包裝像糖果的紙巾放進嘴裡含。（取材自臉書）
女網友表示，她曾收到一袋禮物，因為不識韓文，誤把包裝像糖果的紙巾放進嘴裡含。（取材自臉書）

有人拿糖果給你，千萬不要隨便往嘴裡送。有一名女網友表示自己鬧了一個笑話，說日前有位朋友送給她一袋「南韓糖果」，因為不識韓文，誤將紙巾當糖果放進嘴裡，引發網友譏笑「糖果跟紙巾分不出來？」

日前一名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，早上來了一位客人，拿了這款「南韓糖果」給她吃，她打開包裝紙放嘴裡一含，才驚覺它不是糖果，是紙巾！自己都覺得好笑，原來這款紙巾遇到水會立刻膨脹變成溼紙巾。貼文網友表示，「太難了，真心不知道它是紙巾」。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「超像白巧克力啊」、「我也有兩個，哈哈哈」、「我也有買，一大包很便宜，是洗臉巾」、「包裝上有寫輕柔擦臉紙巾欸」、「出遊玩過夜的好物，我都用這個」、「噗，這很好用欸，加點水變毛巾」、「像發泡錠那樣，泡水會鬆開，就是條濕紙巾」、「這個包裝的濕紙巾我有買，還滿好用的」、「可能我也會被騙喔，感謝分享，這樣朋友整不到我了」。

也有網友分享自身類似經驗「我收到網購的這個贈品，還好我用翻譯，不然也當它是餅乾糖果」、「這種碰到水就會膨脹了，南韓有些餐廳也會用這個，第一次用的時候覺得很新奇」、「曾以為是草莓糖果，給了小朋友一人一顆，結果…」。

南韓 臉書

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